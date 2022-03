Il musical Grease e la sua energia travolgente arrivano a Varese

Conosciuto e amato in tutto il mondo, il musical Grease arriva a Varese. Il Teatro di Piazza Repubblica si prepara ad accogliere una delle storie d’amore tra le più famose e amate dal pubblico, grazie all’interpretazione dalla Compagnia della Rancia. Presentato più di 1.800 volte in Italia, dal 1997 ad oggi, con i suoi colori e le sue musiche che riportano agli anni Cinquanta, Grease rappresentano ancora oggi un simbolo di fiducia nel futuro, tra ciuffi di brillantina, giubbotti di pelle e sbarazzine gonne a ruota. E per chi lo interpreta è un vero onore e un grande impegno.

«Portare in scena uno spettacolo importante e conosciuto come Grease è una grande responsabilità – racconta Simone Sassudelli, attore interprete di Danny Zuko, protagonista maschile dello spettacolo -. Tutti conoscono il film, i costumi, le coreografie e hanno grandi aspettative. In questo spettacolo, è stato necessario mantenere la natura di Grease ma anche dare anche un segnale di libertà: questo musical è ambientato in un’epoca in cui si respirava libertà nei colori, nell’espressione di sé. Quello che noi traduciamo sul palco è quindi un mondo spensierato, vogliamo aiutare il pubblico a staccare la mente per almeno due ore e mezza di spettacolo».

Una versione, quella portata in scena durante questo tour, adattata ai tempi. «Il nostro Grease ha la stessa ambientazione del famoso film, lo stesso linguaggio, la stessa storia – prosegue Sassudelli -. I personaggi, però, sono stati “modernizzati”. La loro natura rimane invariata, ma abbiamo reso lo spettacolo a portata delle nuove generazioni. Sono trascorsi 25 anni dalla prima replica della compagnia della Rancia, da allora il mondo è cambiato e con lui anche Grease ha subito un cambio generazionale». Rispetto al suo ruolo spiega, invece: «Danny Zuko è stato interpretato da John Travolta. Ho cercato di prendere spunto da lui, dalla sua interpretazione, ma dandogli un taglio più moderno e pensando al Danny Zuko del 2022».

Con la sua colonna sonora elettrizzante e canzoni amata da diverse generazioni – da Summer Nights a You’re the One That I Want – e le coreografie irresistibili, Grease – il Musical è in programma lunedì 7 e martedì 8 marzo al Teatro di Varese. «Siamo contenti di fare tappa Varese. La pandemia ci ha costretto a rimandare il tour per due anni. – conclude – E’ importante tornare a teatro non solo per noi attori, ma proprio per il pubblico e per il grande scambio che avviene durante lo spettacolo. Grease è energia travolgente che vogliamo regalare al nostro pubblico».

Per l’acquisto dei biglietti ci si può rivolgere alla biglietteria del Teatro di Varese – aperta martedì e giovedì dalle 10.30 alle 15, mercoledì e venerdì dalle 16 alle 19 e il sabato dalle 15 alle 19 – oppure online a questo link.