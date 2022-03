Nasce The Italian Glass Weeks, il più grande evento italiano dedicato al vetro

I rappresentanti di Vision Milan Glass Week e di The Venice Glass Week, i due più importanti festival in Italia dedicati alla promozione e valorizzazione del vetro a livello internazionale, sia dal punto di vista industriale che artistico, hanno annunciato oggi a Venezia la nascita della nuova manifestazione congiunta The Italian Glass Weeks.

“The Italian Glass Weeks sarà il più grande evento italiano, e con ogni probabilità europeo, dedicato al vetro nel 2022: due settimane animate da iniziative mirate a incontrare ogni tipo di pubblico. Cultura e tecnologia saranno le parole chiave che faranno da filo conduttore a tutto il programma: non due dimensioni separate ma profondamente e indissolubilmente legate, l’una funzionale allo sviluppo dell’altra secondo le peculiari caratteristiche che le contraddistinguono, rendendole uniche” – ha commentato il Presidente di VITRUM, Dino Zandonella Necca, che ha poi proseguito spiegando – “Con The Italian Glass Weeks ci proponiamo di imprimere rinnovata forza al posizionamento della filiera del vetro italiano a livello internazionale, sottolineando come la proposta italiana sia “unica” e “originale”. Solo in Italia, infatti, il vetro attinge direttamente alle origini che ne hanno creato e sviluppato una storia e una cultura uniche; cultura e storia che non si sono mai interrotte, in un flusso continuo che le ha portate a noi da secoli di tradizione”.

Per chiunque abbia un progetto da sviluppare nell’ambito del vetro, infatti, sarà possibile chiedere di partecipare alla manifestazione, candidandosi dall’11 marzo al 3 maggio 2022 per la settimana veneziana, e fino al 30 maggio 2022 per quella milanese. Il contributo di aziende, associazioni, sponsor, partner che vorranno proporre le proprie iniziative e inserirle nel circuito di The Italian Glass Weeks sarà fondamentale per arricchire ulteriormente il calendario, già nutrito, degli eventi programmati.

Per informazioni e condizioni di partecipazione: www.theitalianglassweeks.com

L’evento, pensato appositamente per il 2022, “UN International Year of Glass” vedrà l’alternarsi di eventi, mostre, workshop installazioni artistiche, spettacoli, attività per bambini e famiglie oltre che visite guidate, incontri culturali e laboratori e molto altro tra Milano e Venezia nell’arco di due settimane: a Milano, dal 10 al 18 settembre, con un programma dedicato in prevalenza al vetro industriale e al design, e a Venezia dal 17 al 25 settembre 2022 con protagonista il vetro artistico.

“Siamo particolarmente soddisfatti di questo nuovo progetto – ha dichiarato il Comitato Organizzatore di The Venice Glass Week – che potrà essere di grande slancio per il settore del vetro artistico, sia quest’anno che in futuro. L’esperienza quinquennale di The Venice Glass Week ha aperto la via alla creazione di qualcosa di più grande e ambizioso, grazie al grande lavoro di tutti coloro che hanno sempre creduto nel progetto. Per Murano, che rappresenta la patria del vetro artistico internazionale, e che purtroppo sta soffrendo non poco in questo periodo economicamente difficile, può diventare un momento di rilancio e grande visibilità internazionale. La collaborazione con VITRUM e Vision Milan Glass Week per The Italian Glass Weeks è quindi strategica, soprattutto quest’anno in cui l’ONU ha indetto l’Anno Internazionale del Vetro. Un grande segnale e soprattutto un’importante sinergia che ci auguriamo duri a lungo”.

Venezia e Milano sono non a caso i due luoghi simbolo della tradizione e dello stile italiano agli occhi del pubblico internazionale. Venezia, grazie alla tradizione millenaria della lavorazione del vetro artistico che si tramanda di generazione in generazione sull’isola di Murano, è la città dell’arte del fuoco per eccellenza, nonché capitale della cultura e meta prediletta dal turismo. A Venezia, dal 2017 viene organizzato il festival The Venice Glass Week, che si svolge nel centro della città, a Murano, nelle isole circostanti e nella terraferma.

Gli appuntamenti nelle passate edizioni della manifestazione sono stati oltre 250 con una partecipazione di fornaci, aziende vetrarie, musei, fondazioni pubbliche e private, università, gallerie d’arte, hotel, ristoranti, negozi.

Milano, che ha ospitato la prima edizione di Vision Milan Glass Week, città contemporanea che da sempre rappresenta il progresso tecnologico del nostro Paese, vera capitale dell’economia, del design e del mondo produttivo, è la città dove ha sede GIMAV, l’Associazione di Categoria aderente a CONFINDUSTRIA che rappresenta i costruttori e fornitori di macchine, accessori, attrezzature e prodotti speciali per la lavorazione del vetro e dove, da oltre quarant’anni, gli industriali del vetro organizzano VITRUM, il Salone Internazionale dei macchinari e tecnologie per la lavorazione del vetro.

Informazioni:

info@theitalianglassweeks.com

www.theitalianglassweeks.com