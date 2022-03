Nasce a Varese Eu-Polis, il laboratorio di cultura politica

Un laboratorio che parla di politica ma con il linguaggio della concretezza. Nasce in provincia di Varese Eu-Polis territori economia in Comune, una nuova associazione che raccoglie amministrazioni pubbliche di area moderata. Non un partito, come tengono a precisare subito i fondatori della nuova realtà, ma un polo che ha l’obiettivo di creare una rete di confronto tra i Comuni della provincia di Varese e tra questi e il tessuto socio-economico del territorio.

Si parlerà di buona politica, di economia, di cultura, il tutto nell’ottica di uno sviluppo del territorio e dell’applicazione di “buone pratiche amministrative”. Ne fanno parte sindaci e consiglieri ma sarà anche la palestra delle nuove generazioni che vogliono affacciarsi al mondo della gestione della “cosa pubblica”.

Eu-Polis è stata presentata questa mattina, giovedì 3 marzo, a Crosio della Valle, nella sede del salumificio Colombo: Marco Colombo, sindaco di Daverio, è tra i soci fondatori insieme a Mattia Premazzi, consigliere provinciale e sindaco di Venegono Inferiore, e Giorgio Ginelli ex sindaco ed oggi assessore di Jerago con Orago.

(nella foto da sinistra Alfio Plebani, Giorgio Ginelli, Mattia Premazzi e Marco Bortolussi)

«L’associazione si prefigge di diventare un punto di riferimento per chi vuole tornare a parlare di politica – spiega Mattia Premazzi che di Eu-Polis è il presidente – Sarà inclusiva e aperta a tutti coloro che hanno a cuore le sorti della nostra provincia. L’obiettivo è la valorizzazione dei territori quali luoghi di coesione sociale, di sviluppo economico e di elaborazione culturale. All’interno dei territori, i comuni e gli amministratori locali sono diventati in questi ultimi anni punti di riferimento per presenza, vicinanza, comprensione dei bisogni e ritorno di risposte efficaci. Parlare di politica e di futuro oggi non può prescindere da questa dimensione locale, in quanto è il luogo dove la politica si confronta con le esigenze e le prospettive dei cittadini».

Chi farà parte di Eu-Polis quindi? Non solo gli amministratori locali, dice ancora Premazzi: «Intendiamo riunire persone con competenze specifiche diverse, ognuna nel proprio settore che si sentano chiamate a dedicare una parte del proprio tempo alla costruzione del futuro del nostro Paese. Il tutto oltre le logiche di partito. L’area è quella moderata, ci riconosciamo negli ideali della tradizione liberale ed europeista, ma la nostra associazione è trasversale».

Tra i sindaci sottoscrittori, per ora quelli di Angera, Arsago Seprio, Casale Litta, Comabbio, Comerio, Daverio, Fagnano Olona, Jerago con Orago, Morazzone, Oggiona con Santo Stefano, Venegono Inferiore, c’è anche Crosio Della Valle. «È importante per noi esserci – ha detto il primo cittadino di Crosio Marco Bortolussi, tra i più giovani amministratori della provincia – Il nostro è un piccolo comune di soli 600 abitanti e questa associazione ci consentirà di far conoscere e promuovere il nostro paese. Facendo rete. E poi un giorno, quando Eu-Polis sarà diventata una realtà forte, potrò dire che è partita da qui, da Crosio».

Dell’importanza di avvicinare le nuove generazioni alla vita politica e garantire continuità generazionale ha parlato invece Alfio Plebani, consigliere comunale di Tradate, mentre Giorgio Ginelli si è soffermato sulle motivazioni che stanno alla base della nascita dell’associazione: «C’era bisogno di una nuova realtà come questa, quando proprio recentemente ne sono state presentate altre due, una a Varese, Praticittà, e una a sud della provincia, Officina delle Idee 2.0, di Gigi Farioli? Dove sta la differenza? Noi non sosteniamo una persona, né un’idea politica. E qui non si fa politica, si fa un ragionamento più ampio, si fa cultura; accogliamo tutti coloro che un solo partito non potrebbe contenere. Da qui nasceranno relazioni, faremo massa critica per intervenire ed esprimersi su temi forti».

Le prime iniziative

Eu-Polis si presenterà ufficialmente 11 marzo con il progetto “AmiAmo Varese”, un evento di marketing territoriale in collaborazione con Italian Districts e la Pallacanestro Varese; nel mese di aprile sarà realizzato un confronto sul tema della riforma della giustizia e quindi un incontro di approfondimento dei provvedimenti regionali per lo sviluppo dell’imprenditoria nel territorio lombardo.