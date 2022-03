Natura e arte nella Valle del Lanza: ai Mulini del Trotto una serie di esposizioni di foto e dipinti

Mentre proseguono i lavori per la pista ciclabile Ti Ciclo Via (leggi qui), la Valle del Lanza continua ad aprire le sue vie ai tanti appassionati di natura che in queste settimane stanno percorrendo i sentieri tra Malnate, Cantello e Solbiate con Cagno.

Prosegue anche l’attività delle Guardie Ecologiche Volontarie che, oltre ad avere cura del Plis, stanno pensando a come renderlo ancora più attrattivo.

La prima proposta vedrà la luce ai primi di maggio: una cascina nel complesso del Mulino del Trotto – nel comune di Solbiate con Cagno, in mezzo tra Malnate e Cantello – è in fase di sistemazione e nei prossimi mesi, tra la primavera e l’autunno, ospiterà mostre d’arte e di fotografia, che saranno visitabili da tutti i frequentatori del Parco.

«Si tratta – spiega Marco Pizzato, coordinatore delle Gev del Plis del Lanza – di una vecchia cascina inutilizzata che ci è stata affidata gratuitamente dai proprietari in questo periodo per organizzare una serie di mostre artistiche. Si tratterà di esposizioni di foto e dipinti con tematiche naturalistiche e ambientali della zona insubrica, ma ce ne sarà anche una dedicata all’Himalaya».

Non solo mostre, però: con l’apertura al pubblico, la cascina diventerà anche un checkpoint utile ai visitatori del Parco per chiedere informazioni, oltre che una vetrina per i produttori locali che potranno esporre i propri prodotti.

«Questa iniziativa – conclude Pizzato – rientra nelle attività pensate per il ventennale del Parco del Lanza, con una serie di attività aperte al pubblico».

Nelle prossime settimane verrà stilato il calendario delle esposizioni, che inizieranno ai primi di maggio e proseguirà fino all’autunno.