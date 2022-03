Nel profondo Texas al Cineforum delle Arti con “Cri macho – ritorno a casa”

Giovedì 10 marzo è in programma al cineforum delle Arti al Teatro delle Arti di Gallarate Cry macho – ritorno a casa.

Si tratta dell’ultimo film del leggendario Clint Eastwood, presentato in anteprima italiana al Torino Film Festival e che racconta di un viaggio oltre un confine che è chiaramente metaforico. Nel cast, oltre allo stesso Eastwood, Eduardo Minett, Natalia Traven, Dwight Yoakam, Fernanda Urrejola.

La trama

Il film è ambientato nel 1978 e segue la storia di Miko (Clint Eastwood), ex campione di rodeo e addestratore di cavalli. Trovandosi in difficoltà economiche, per guadagnare soldi facili, Miko decide di accettare dal suo ex capo, l’incarico di riportare a casa in Texas, Rafa (Eduardo Minett),

il giovane figlio dell’uomo, per proteggerlo dalla madre messicana schiava dell’alcol.

Sulla strada del ritorno dal Messico verso il Texas, Miko e Rafa, si conoscono meglio e diventano amici. I due si troveranno ad affrontare avventure e pericoli inaspettati e se da una parte il viaggio rappresenterà per il giovane ragazzo motivo di crescita e conoscenza, per l’anziano allevatore sarà invece un’occasione per aggiustare vecchi debiti, liberarsi dai tanti errori commessi durante la sua esistenza e potersi avviare con serenità alla fase finale della sua vita.

Il film è in doppia proiezione: ore 15, introdotto dalla professoressa Cristina Boracchi. Ore 21:00 introdotto e commentato dal critico cinematografico Gabriele Lingiardi.