Nel ricordo di Rita nasce il “presidio di legalità” a Saronno

Nasce al Liceo Legnani di Saronno il “Presidio di Legalità”: a inaugurarlo e dargli vita, un gruppo di circa una trentina di ragazzi della scuola che in nome di Rita Atria, a cui è dedicato, si è incontrato per circa due ore al mese volontariamente e in orario extra scolastico per progettare e promuovere iniziative sul territorio sul tema della legalità.

Gli studenti hanno deciso di intitolare il presidio alla giovane ragazza, morta suicida a soli 17 anni, in quanto sotto molti aspetti simile a loro: giovane ,studentessa e sensibile alle tematiche dell’antimafia.

«È un posto sicuro dove tutti possono sentirsi liberi di esprimere la propria opinione», dicono i ragazzi del Presidio.

L’idea, maturata nello scorso anno scolastico dalla professoressa Silvia Girola in collaborazione con l’associazione Peppino Impastato e Adriana Castelli,è riuscita a prendere vita grazie all’importante contributo della studentessa Alice Emoli, e del professor Moris Foglia. Fondamentale la disponibilità della dirigenza ad ospitare i volontari dell’associazione e ad aprire le porte della scuola alle attività proposte.

L’inaugurazione ufficiale del presidio sarà sabato 19 marzo alle ore 16 in Via Volonterio 24, Saronno (VA), nella sede centrale del Liceo. Interverranno: Mario Franco Parabiaghi, dirigente scolastico Liceo Legnani Saronno; Moris Foglia, professore di diritto ed economia Liceo Legnani e responsabile del Presidio, docente responsabile del progetto; Silvia Gissi, educatrice e mediatrice del progetto; Alice Emoli, Camilla La Russa, altri membri del presidio e alcuni studenti del Liceo Legnani impegnati nel progetto di teatro.

Parteciperanno poi anche l’onorevole Piera Aiello, ex cognata di Rita Atria, e l’onorevole Chiara Braga.

I ragazzi presenteranno agli ospiti la figura di Rita Atria e a seguire verrà svelata la targa all’ingresso della scuola. Sarà possibile visitare una mostra allestita per l’occasione.

Chi desiderasse partecipare è pregato di inviare una mail all’indirizzo presidio.ritaatria@liceolegnani.it

L’ingresso all’evento è subordinato alla presentazione del Green Pass.