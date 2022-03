“Neri, Indios e impoveriti salveranno il mondo”, incontro a Malnate con Padre Franco Nascimbene

Da qualche settimana è tornato nella “sua” Malnate Padre Franco Nascimbene, il missionario comboniano che da anni vive la sua missione in Sud America a servizio delle comunità più bisognose, negli ultimi anni in Colombia.

Come ogni anno Padre Franco è rientrato per un periodo a Malnate e anche quest’anno si mette a disposizione della comunità per un incontro.

Sabato 12 marzo (ore 20.45) all’aula magna dell’Istituto Comprensivo malnatese ci sarà la serata organizzata dall’Assessorato alle pari opportunità dal titolo “Neri, indios e impoveriti salveranno il mondo”.

È obbligatorio il Green Pass rafforzato, per informazioni e prenotazioni: 0332275286 o c.vuono@comune.malnate.va.it