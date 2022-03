Niente da fare per la Uyba. Il derby del Ticino lo vince Novara

Al Pala Igor di Novara una Uyba decisamente sottotono perde per 3-1 (25-18, 20-15, 25-18, 25-12) la sfida contro le padrone di casa della Igor Gorgonzola Novara. Solo nel secondo set Busto riesce a prendere in mano le redini della partita approfittando anche dei tanti errori delle piemontesi, mentre il resto della partita è tutto in salita, con Novara decisamente più precisa e attenta.

La partita si apre sulle note di Imagine e con la parola pace su tutti i tabelloni elettronici a bordo campo, con la testa verso quanto sta accadendo in Ucraina

Fa male la battuta mancina di Hancock, autrice di svariati ace e capace di mettere in seria difficoltà la ricezione biancorossa. Serata in grande spolvero per Caterina Bosetti che martella la difesa biancorossa (per lei 20 punti a tabellino) ed è nominata anche MVP della partita.

Per le biancorosse top scorer è Gray, autrice di 19 punti, seguita da una Mingardi che in partita si è vista poco (11 punti). Una prestazione in generale sottotono per

La partita

Coach Musso schiera in campo Monza in regia, in diagonale con Mingardi; al centro Stevanovic e Olivotto, in attacco Bosetti e Gray; libero Zannoni

Primo set – Inizio equilibrato tra le due formazioni (4-3). Novara scalda i motori e si porta sul 10-6, costringendo coach Musso a fermare il gioco. Al rientro in campo la situazione non cambia con le padrone di casa che sono più precise e commettono anche meno errori (15-10 e secondo time-out chiamato da Musso). Sul finale la Igor è a +6 (22-16) ma Stevanovic e compagne non si arrendono e provano lo stesso a dare filo da torcere alle avversarie. Il set finisce con il murone di Washington (25-18).

Secondo set – Inizia bene la Uyba che si porta subito sul 1-3. Novara però non ci sta e si rimette subito sulla scia delle biancorosse. L’ace di Hnacock regala alle padrone di casa il +2 (8-6). Sul 10-7 Musso ferma il gioco e coach Lavarini ne approfitta per prendere da parte Caterina Bosetti per darle qualche indicazione per i prossimi attacchi. Al rientro in campo le farfalle ritrovano il pareggio (13-13). Tanti errori per Novara che sembra aver perso ordine in campo. Sul 15-17 coach Lavarini ferma il gioco per provare a riportare ordine tra le sue ragazze. Ci prova anche con un doppio cambio, mettendo in campo Montibeller su Karakurt, Battistoni su Hancock e Herbots su Washington. Stevanovic e compagne volano sul 17-20 e sembrano ormai lanciate verso la vittoria del parziale. L’ace di Chirichella segna il 20-23 e coach Musso ferma il gioco per spezzare il ritmo. Al rientro in campo l’attacco di Mingardi e l’ace di Monza chiudono i giochi sul 20-25.

Terzo set – Buon avvio per Novara che con la battuta di Hancock si porta sul 4-2. Sul 6-2 coach Musso ferma il gioco per dare qualche dritta alle sue ragazze. Al rientro in campo le padrone di casa tengono il vantaggio (10-7), approfittando anche di qualche errore di troppo delle biancorosse. Sul 12-8 altro stop chiesto dalla panchina della Uyba. Sul 13-8 dentro Ungureanu su Bosetti. In campo azioni lunghe e molto combattute, che accendono l’entusiasmo dei tanti tifosi presenti al Pala Igor. Sul finale la Igor conduce per 20-16. Daalderop segna il 23-17, il monster block di Chirichella e ancora il pallonetto di Daalderop chiude il set 25-18.

Quarto set – Avvio sprint per Novara che con la battuta di Karakurt si porta sul 3-0. Sul punteggio di 8-3 coach Musso prova a schierare Herrera Blanco su Olivotto ma l’ennesimo muro di Novara lo costringe a fermare il gioco per riportare ordine (9-3). La Uyba non riesce a trovare spazio e subisce battute e attacchi delle piemontesi (12-4). Niente da fare per Stevanovic e compagne che a -8 (18-10), vedono lontana la possibilità di portare la partita al quinto set. A chiudere il set e la partita ci pensano l’ace di Bosetti e l’attacco di Daalderop (25-12).

Il tabellino

Igor Gorgonzola Novara – Unet e-work Busto Arsizio 3-1 (25-18, 20-15, 25-18, 25-12)

Igor Gorgonzoal Novara: Washington 11, Hancock 3, Chirichella 9, Bosetti 20, Montibeller 2, Herbots 1, Daalderop 12, Karakurt 15, D’Odorico, Battistoni, Fersino (L). Ne Imperiali, Costantini

Uyba: Ungureanu 2, Bosetti 6, Stevanovic 7, Zannoni (L), Mingardi 11, Gray 19, Monza 2, olivotto 4, Herrera Blanco. Ne Colombo, Bressan, Battista

Note. Novara: ace, errori, muti. Busto Arsizio: ace, errori, muri. Durata set: 23′, 31′, 25′, 21′