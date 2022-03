“Non aprite a nessuno”: carabinieri al circolino di Cuveglio per istruire gli anziani contro le truffe

Giovedì pomeriggio è stato particolarmente seguito l’incontro organizzato da Comune di Cuveglio in collaborazione con Centro Anziani del paese in occasione di un pranzo sociale dove il luogotenente Roberto Notturno, comandante della Stazione dei Carabinieri di Cuvio è intervenuto sviluppando il tema delle truffe ai danni degli anziani.

Nell’incontro ha evidenziato le modalità messe in atto dai malintenzionati per introdursi nelle case a scopo di furto o raggiro e, con pratici esempi, ha dato indicazione per comportamenti di tutela adeguati.

«È stata un’iniziativa interessante, utile e molto apprezzata dai partecipanti che sono intervenuti vivacemente», spiegano dall’amministrazione comunale, aggiungendo che l’incontro è stato anche l’occasione per ringraziare l’Arma dei Carabinieri per l’attiva presenza nella tutela della nostra popolazione, in particolare la più fragile, ed il costante controllo del territorio».