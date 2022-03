Non carri ma uno spettacolo per la festa di carnevale a Gavirate

Non si saranno carri né sfilate ma la festa per il carnevale non mancherà a Gavirate. Sabato 5 marzo, dalle 14.30 alle 17.30 è previsto uno spettacolo con la famiglia circense Macaggi.

La Protezione civile e l’Associazione genitori offriranno pop corn e cioccolata calda.

L’appuntamento è in viale Garibaldi I bambini potranno così arrivare mascherati e festeggiare insieme, anche se non ci saranno gli eventi tradizionali.