Non picchiò il nuovo fidanzato della ex: assolto dal tribunale di Varese

Sfida all’ok Corral in piazza Repubblica: i due si incrociano, si dicono qualcosa e scatta il vecchio rancore d’amore per una storia passata. E cominciano i guai. Risultato: una denuncia per lesioni aggravate e tentata rapina del cellulare, fatti però non dimostrabili durante il dibattimento e così l’avvocato Elisabetta Bertani riesce a mandare assolto il suo cliente, un marocchino del ‘76 con permesso di soggiorno oggi giudicato non colpevole per entrambi i reati.

Chi ha denunciato l’aggressione subita, la persona offesa, è risultato non rintracciabile. E così non è stato possibile verificare l’accaduto scaturito sembra per una vecchia relazione che l’imputato aveva con una donna divenuta fidanzata del conoscente.

I tre si incrociano alle Corti di Varese e ne nasce una colluttazione nella quale l’imputato avrebbe oltre alle mani mosso pure l’intenzione di sottrarre il cellulare all’ex amico. Oggi è stato assolto perché il fatto non sussiste per la “tentata rapina” e perché non “costituisce reato” per le lesioni aggravate.