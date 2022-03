Nonni e nipoti uniti per trovare lavoro con l’app di Jonny Job

Il passaparola per trovare lavoro conquista anche i nonni. Dall’analisi dei dati raccolti dalla app Jonny Job di Openjobmetis, emerge che il 20% degli utenti registrati ha un’età superiore ai 60 anni, a dimostrazione dell’utilità e della facilità di utilizzo dell’applicazione lanciata lo scorso ottobre e che ha già generato circa 50.000 download in pochi mesi. La pratica del passaparola digitale è trasversale a tutte le età: oltre ai già citati nonni digital, gli utilizzatori più assidui sono anche Millennials e gli appartenenti alla Gen Z (30%). Le persone segnalate, invece, appartengono prevalentemente a una classe di età intermedia.

«Il successo di Jonny Job tra gli over 60 è indicativo anche di un fenomeno molto interessante che si sta affermando – ha dichiarato Mario Bellotti, project manager di Jonny Job. “durante i colloqui con i possibili candidati a ricoprire uno dei tanti lavori presenti nella app, i nostri recruiter hanno ricostruito una prassi consolidata di segnalazione: i nonni individuano l’offerta di lavoro e segnalano il nipote come candidato ideale. Ci troviamo quindi di fronte a una vera e propria alleanza inter-generazionale in famiglia tra nonni digital e generazione Zeta per fare tesoro delle grandi opportunità che offre il rivoluzionario passaparola 4.0: possibilità di lavoro, ampia scelta di premi e soddisfazione per giovani e meno giovani».

Jonny Job è uno strumento inedito nel campo della ricerca del lavoro in Italia. Attraverso la app, scaricabile gratuitamente, è possibile vedere le offerte di lavoro che ogni giorno Openjobmetis propone e farsi da tramite per un parente, un conoscente, un amico alla ricerca di un posto di lavoro. Il vero plus è il sistema premiante che ne sta alla base e che favorisce un sistema “win-win” calamitando l’interesse di una platea ampia e variegata di persone. A partire dalla registrazione e personalizzazione del proprio profilo, fino al suggerimento di un candidato ideale e poi all’esito dei colloqui da parte dei recruiter di Openjobmetis, il segnalatore accumula punti per ottenere alcuni dei premi presenti nel catalogo, a scelta tra buoni acquisto digitali (per esempio: Amazon, Zalando, Marionnaud, Carrefour) o fisici (per esempio: smartwatch, attrezzature sportive, elettrodomestici). Più il profilo segnalato si “avvicina” al posto di lavoro indicato e più il segnalatore accumula punti fino a ottenerne il massimo nel caso il candidato trovi effettivamente un impiego.

Oltre al successo inter-generazionale, Jonny Job sta registrando anche una buona risposta in maniera capillare su tutte le Regioni italiane, con alcune eccellenze da nord a sud. È il Friuli Venezia Giulia a vantare il primato della Regione più “chiacchierona” con un dato di efficacia delle segnalazioni pari al 46,4%. Completano il podio la Calabria (44,4%) e la Sicilia (37%). Più di 1 segnalazione su 5 è in linea anche in Liguria, Abruzzo, Puglia, Marche e Trentino; la Lombardia, invece, continua a farla da padrona in termini di quantità di segnalazioni ricevute (il 31% del totale) ma con una media di precisione (13,07%) al di sotto di quella nazionale (17,62%).

Fedeli a questi trend anche i dati nazionali sulle segnalazioni più popolari sull’app Jonny Job, a dimostrazione di quanto siano diversi i lavori che vengono suggeriti attraverso questa innovativa applicazione in tutta Italia. Gli addetti alle vendite si dimostrano bravi a vendere anche se stessi. Spetta infatti proprio a questa figura professionale la palma del profilo più segnalato su Jonny Job, con il 15,3% del totale di quelle presenti in Jonny Job, e anche di quello con più segnalazioni felicemente concluse con un avviamento al lavoro, con una percentuale del 60% sul totale dei contratti attivati. Tra i più segnalati, seguono poi i magazzinieri/e (5,9%) e gli operai/e di produzione (4,4%).

L’app Jonny Job è scaricabile gratuitamente dall’Apple Store per sistemi IOS e Google Play per Android.