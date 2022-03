I numeri della crescita dei contagi: in provincia di Varese +50% in una settimana

Mentre il Governo si appresta ad ufficializzare la fine dello stato di emergenza, introdotto in Italia per approvare le restrizioni anticovid, è bene prestare ancora maggior attenzione ai numeri che riguardano l’andamento dei contagi che anche in provincia di varese sono tornati a crescere.

Si tratta di dati ancora più importanti se consideriamo la fase nella quale stiamo entrando, una fase che sarà caratterizzata sempre di più dal venir meno di ogni restrizione, e che necessita dunque una maggiore consapevolezza.

I nuovi positivi emersi attraverso il test del tampone in provincia di Varese sono aumentati solo nell’ultima settimana del 50% rispetto a quella precedente. Lo dicono i dati diffusi da Ats Insubria secondo i quali tra il 4 e il 10 marzo il numero di nuovi positivi al virus era stato di 2.749 mentre tra l’11 e il 17 marzo sono saliti a 4.133 con un’incidenza dei nuovi positivi di 463 ogni 100mila abitanti.

Si tratta dunque di una fase nuova nell’andamento della curva epidemica: se a gennaio era stato toccato il picco dell’enorme ondata di contagi invernale e tra febbraio e l’inizio di marzo la curva si era stabilizzata dopo una rilevante discesa ora il trend si è invertito e i numeri sono tornati a salire.

Dopo due anni di pandemia dovremmo comunque aver imparato a leggere ed interpretare questi indicatori che non servono a “creare il panico”, come spesso è stato detto, ma a leggere correttamente la situazione ed eventualmente autoregolarsi di conseguenza.

La situazione negli ospedali

La ripresa dei numeri di oggi è per ora confinata ai soli contagi che, sappiamo, dopo la campagna di vaccinazione producono un effetto diverso in termini di sintomi e dunque di ricoveri ospedalieri. Mentre lo scorso anno a questo ora eravamo già alle prese con una nuova ondata “primaverile” di ricoveri da covid-19 quest’anno non è ancora così, anche se si è già registrato un rallentamento nello svuotamento dei reparti ospedalieri dedicati ai degenti covid.

L’aumento dei contagi nelle zone della provincia di Varese

L’aumento dei contagi non sembra essere omogeneo nelle diverse aree della provincia. Nell’ambito che ricade sotto l’azienda ospedaliera Asst Sette Laghi spiccano infatti i distretti sanitario del Luinese e di Arcisate con un numero di contagi che arriva a sfiorare i 600 settimanali ogni 100mila abitanti. Un trend comunque in crescita anche nei distretti di Azzate, Laveno e Varese.

Nel sud della provincia, nell’ambito dell’azienda ospedaliera Valle Olona, è invece il distretto di Saronno quello ad aver segnato un trend di crescita più rilevante con quasi 400 contagi settimanali ogni 100mila abitanti.