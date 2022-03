Nuova stagione culturale al Fratello Sole di Busto Arsizio

Venerdì 25 marzo, alle ore 21, va in scena al Fratello Sole IL CASO GIUDA. Indagini tratte dal Vangelo, monologo teatrale di Angelo Fanchini. Lo spettacolo si inserisce nel programma culturale, che ha come tema Sulle Vie della Bellezza. Insieme, in cammino, per una cultura come ricchezza dell’umano e del credo.

Giuda è accusato e condannato, da sempre, di tradimento e suicidio. Un misterioso avvocato vuole riaprire il caso, perché emergono nuovi dubbi, omissioni, prove inesistenti, silenzi. Gesù ha perdonato così tanta gente, non ha perduto nessuno… forse neanche questo “nostro fratello”. Credete di non c’entrare nulla con Giuda? Credete sia soltanto la solita storia, e che tutto tornerà come prima? Chissà, forse non sarà più possibile, perché questa è la stessa lunga notte di allora, cattiva… perché, come dice il Vangelo di Giovanni: “Giuda è il figlio della perdizione, il diavolo” ma Giuda è qui!

Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Si consiglia la prenotazione consultando il sito

www.fratellosole.it.

Al via il 24 marzo anche la terza parte della rassegna cinematografica Incant a cura di Paolo Castelli. Dieci i titoli in programma fino a giugno, attinti dal miglior cinema italiano, europeo e americano.

24 – 27 marzo 2022

ILLUSIONI PERDUTE

Regia di Xavier Giannoli – Francia, 2021 – 144’

con Benjamin Voisin, Cécile De France, Vincent Lacoste

31 marzo – 3 aprile 2022

DON’T LOOK UP

Regia di Adam McKay – USA, 2021 – 145’

con T. Chalamet, L. DiCaprio, C. Blanchett. M. Streep