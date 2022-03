I nuovi casi di Covid19 in provincia di Varese sono 726

Sono 60.415 i nuovi casi di Covid in Italia: i decessi sono 93 per un totale di 157.785 vittime da febbraio 2020. Questo per quanto concerne il dato italiano.

In regione, e in provincia di Varese la situazione è la seguente.

Lombardia: 6.371 nuovi casi nelle 24 ore per un totale di 138.835 attuali positivi.

In provincia di Varese i nuovi casi sono 726 nelle ultime 24 ore.

Nelle altre province lombarde (casi totali da inizio pandemia e nuovi casi nelle 24 ore):

Milano: 796.838 (1998)

Brescia: 306.018 (730)

Varese: 224.917 (726)

Monza e della Brianza: 222.851 (615)

Bergamo: 190.270 (374)

Como: 151.618 (428)

Pavia: 129.003 (292)

Mantova: 100.927 (270)

Cremona: 80.474 (174)

Lecco: 69.745 (247)

Lodi: 54.058 (102)