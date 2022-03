Oltre 120 atleti da tutt’Italia a Castronno per il Trofeo Ghiringhelli di judo

Domenica 6 marzo si è svolta presso il palazzetto dello sport di Castronno l ‘ottava edizione del Trofeo “E. Ghiringhelli”. La gara di lotta a terra di Judo, organizzata dall’associazione Amici del Judo e da ASC Lombardia, ha visto partecipare più di 120 atleti provenienti da Piemonte, Toscana, Emilia-Romagna, Marche e Trentino.

Oltre alla numerosa affluenza la qualità tecnica dei partecipanti alla competizione ha permesso di raggiungere un alto livello agonistico rendendo avvincente ogni singolo incontro, sia per la categoria “ragazzi” che per le categorie “giovani e adulti”.

Durante la manifestazione sono stati anche raccolti 320 euro in offerte a favore dei profughi Ucraini che sono stati devoluti in beneficenza all’associazione internazionale Save the Children.

https://www.judogallarate.it/2022/03/09/viii-trofeo-ezio-ghiringhelli/