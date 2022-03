Con oltre 6 miliardi di euro è il settore metalmeccanico il re del fatturato in provincia di Varese

Con 6 miliardi e 886 milioni di euro, il 24% del totale, è il settore metalmeccanico a guidare la classifica del fatturato per settore in provincia di Varese secondo la pubblicazione “Made in Varese“. L’azienda leader di settore è la Haier Europe Appliance di Varese con 1 miliardo e 386 milioni di euro, davanti a Bticino di Varese con 754 milioni di euro e Petrolvalves di Castellanza con 186 milioni di euro.

Buona performance anche per i settori del commercio con 6 miliardi e 124 milioni di euro (21,8%), dove emerge la leadership di Tigros di Solbiate Arno, dei servizi e terziario con 3 miliardi e 696 milioni (13,1%), trainato dalla Openjobmetis di Gallarate, e della chimica con 3 miliardi e 78 milioni di euro (10,7%), guidato dalla Novartis Farma di Origgio.

Reggono bene l’urto della crisi pandemica anche i settori della plastica con 2 miliardi e 275 milioni di euro (8,1%) e la leadership di Lati Termoplastica di Vedano Olona, e alimentare (5,1%) che si attesta a un miliardo e 445 milioni, guidato da Lindt & Sprungli di Induno Olona.

Seguono il settore metallurgico con un miliardo e 321 milioni di euro (4,1%), con Ac Boilers azienda leader di Gallarate, il tessile con 894 milioni di euro (3,2%), trainato dalla Brandart di Busto Arsizio, e il cemento (2,5%) con un fatturato di 713 milioni e la O-I Italy di Saronno come azienda leader di settore.

Chiudono la classifica i settori della carta-grafica e media con 616 milioni di euro (2,2%) dove si conferma azienda leader la Goglio di Daverio, abbigliamento con 539 milioni (1,9%) e la leadership di Diva di Varese, l’edilizia con 473 milioni (1,7%), dove spicca la Enrico Colombo di Sesto Calende, e quello del legno- mobilio con 101 milioni (0,4%)con la conferma della Roda di Gavirate nel ruolo di azienda leader.