Oltre 60 partecipanti per la camminata in notturna intorno la Lago di Comabbio

“Un’esperienza di cammino comunitario all’insegna della condizione, della preghiera e dell’amicizia”. Così descrive uno dei partecipanti la camminata organizzata dall’oratorio di Vergiate e voluta da don Alessandro Marinoni, sacerdote della Comunità Pastorale “San Giacomo e Santa Teresa di Calcutta” di Vergiate.

La proposta, che ha visto più di 60 partecipanti, è stata pensata come una camminata in notturna attorno al lago di Comabbio nel suo giro completo di 13km; i presenti, muniti di torce, sono stati coinvolti in un percorso fatto di incontri, preghiera, silenzio, musica e all’altezza di Ternate persino di un piccolo break per bere del buon tè caldo e del caffè. Nel gruppo, come sottolineato da don Claudio, sacerdote vicario della stessa Comunità Pastorale, erano rappresentate dalla prima alla terza età: un bimbo di 5 anni e lo stesso don di 86 hanno contribuito a rendere ancora più significativo il cammino. E a completare la squadra c’era anche la mascotte: Virgola, un cagnolino di 14 anni che al termine aveva ancora le forze per fare un altro giro.

La camminata, iniziata dal piazzale della chiesa di Corgeno davanti a un piccolo braciere, è stata dettata da sei soste in cui sono stati presentati personaggi dei nostri tempi che potessero suggerire atteggiamenti positivi e condividere con noi storie di bene. Il cammino si è concluso proprio dove era iniziato: in un clima suggestivo, i partecipanti hanno posto una manciata di sale dinanzi alla fiamma del braciere e hanno attinto da un cesto una delle frasi condivise durante le tappe del cammino.

Dal Bene si genera altro Bene: questa la frase stimolante dell’iniziativa, con l’augurio che momenti belli di condivisione possano tornare a riempire le nostre comunità, proprio a partire dalle bellezze dei nostri territori.