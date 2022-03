Onco hair: il progetto per donare i capelli alle donne in chemioterapia

Da un anno, l’Associazione per il Policlinico Onlus, Fondazione Cariplo e CRLAB promuovono il progetto Onco Hair, che dona i capelli alle donne che stanno affrontando la chemioterapia per carcinoma alla mammella.

Lunedì 7 marzo alle ore 10.30 a Palazzo Pirelli in Sala Pirelli, le donne che vi hanno aderito racconteranno come stanno vivendo questa esperienza, spiegando quanto indossare la protesi tricologica CNC (Capelli Naturali a Contatto) sia di grande supporto nella battaglia contro la malattia.

Uno studio pilota realizzato da Salute Donna Onlus e condotto presso l’Istituto Nazionale Tumori di Milano ha misurato in 10 punti (ovvero circa il 33%) di miglioramento l’impatto positivo per le pazienti con recidiva di carcinoma mammario che utilizzano questo dispositivo invece che la parrucca. La protesi CNC permette a chi la indossa una vita assolutamente normale, diventa parte integrante del corpo, non va tolta la notte e consente di nuotare, legarsi i capelli e persino farseli tirare.

I numeri del cancro in Italia confermano che nel 2021 il carcinoma mammario è la neoplasia più diagnosticata nelle donne, circa un tumore maligno ogni tre (30%). Attualmente in Italia vivono 834.200 donne che hanno avuto una diagnosi di cancro della mammella.