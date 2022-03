Openjobmetis, appuntamento al lunedì sera: trasferta a Napoli per la banda-Roijakkers

Nell’inconsueta cornice del lunedì sera (14 marzo, ore 20, PalaBarbuto), la miracolosa Openjobmetis di Johan Roijakkers proverà a compiere un altro passo in avanti. Appuntamento delicato, quello che attende i biancorossi a Napoli, perché Ferrero e compagni si troveranno di fronte una Gevi in difficoltà (e la sconfitta al supplementare sul campo di Cremona ha indubbiamente complicato le cose) e desiderosa di spezzare un momento buio, arrivato dopo una bella prima parte di campionato.

Napoli, neopromossa, si è infatti candidata fin da subito per un ruolo importante in questa Serie A: campagna acquisti di livello, conferma di un coach di valore come Pino Sacripanti, ambizioni andate ben presto oltre la “salvezza tranquilla”. Un percorso che però, anche complice una serie di sfortune (dall’addio dell’ex varesino Josh Mayo per motivi familiari, al grave infortunio a Frank Elegar sino agli episodi di covid), si è fatto più difficile, tanto che l’ex tecnico di Cantù sarebbe ora sulla graticola.

Come al solito, però, Varese dovrà guardare innanzitutto a se stessa: la squadra è salita sul Frecciarossa Milano-Napoli al completo, si è lasciata alle spalle qualche piccolo problema di salute (qualche linea di febbre per Keene e Beane, ma allarme rientrato già nei giorni scorsi) e proverà a riaccendere quei motori turbo che hanno sorpreso, fiaccato, spremuto e infine battuto le avversarie incontrate fino a ora. Roijakkers ha recuperato a buon regime anche Guglielmo Caruso, napoletano di nascita e di prima esperienza nel basket senior: vedremo se potrà tornare utile nella battaglia d’area dove Varese si affida, imperterrita, a Sorokas e Vene che fino a oggi hanno svolto in modo meraviglioso il proprio compito.

All’andata il match con Napoli fu un punto di svolta: Varese vi arrivò dopo la sconfitta a Pesaro e incredibilmente – quando tutti si attendevano una reazione – crollò fino al -19 nel primo tempo salvo poi risalire nella ripresa dopo l’espulsione di Gentile. Si finì al supplementare, quando la Gevi riprese le redini del match e sbancò Masnago trascinata da quel Rich mancato biancorosso, in campo con dente avvelenato. Proprio in quell’infausto intervallo – si dice – Luis Scola si convinse di dover cambiare Vertemati e iniziò una ricerca ad ampio raggio che terminò con l’ingaggio di Roijakkers arrivato con lo spumante di capodanno e annunciato dopo l’ultimo appello concesso al precedente coach, a Bologna con la Fortitudo.

Sorokas e Lombardi a rimbalzo nella partita di andata

Inutile dire che due punti al PalaBarbuto darebbero ulteriore spinta all’insù a una Openjobmetis attualmente a metà strada tra sogni di gloria (playoff) e rischi di ricaduta. L’andamento recente di Varese è naturalmente più che convincente, ma dalla parte bassa della classifica sono arrivati squilli di vitalità sia dalla Fortitudo sia da Cremona, vincente proprio su Napoli nel recupero. Chiaro segnale che tutte le formazioni finite in fondo – OJM compresa – hanno risorse per lottare sino al termine della stagione: non esistono squadre materasso o “già retrocesse”.

Esiste invece un gruppone che si trova nella medesima condizione dei biancorossi (e dei partenopei), perché l’equilibrio in basso ha messo numerosi club sulla stessa barca. La lotta per i due obiettivi (playoff e salvezza), da qui a fine torneo, si preannuncia serrata, ricca e avvincente. In questo caso inoltre, Openjobmetis e Gevi scenderanno in campo conoscendo già il risultato delle altre partite (tutte in scena di domenica).

DIRETTAVN

La partita del PalaBarbuto sarà raccontata azione dopo azione da VareseNews attraverso il consueto liveblog, già disponibile da venerdì pomeriggio con notizie, statistiche, curiosità e con il sondaggio-pronostico pre-gara. Per intervenire è possibile scrivere nello spazio commenti o usare l’hashtag #direttavn su Twitter o Instagram. Il live è offerto da Confident e Nicora Azzate; per accedere è sufficiente CLICCARE QUI.