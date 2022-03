Openjobmetis cerca 70 addetti per le pulizie alla Fiera di Rho

Ripartono le fiere e con loro tutta la filiera dei servizi collegati. Per questo motivo Openjobmetis ricerca e seleziona 70 addetti alle pulizie per la Fiera di Rho.

“Il candidato ideale per questa posizione è una persona dinamica, flessibile, attenta ai dettagli e in grado di lavorare autonomamente portando a termine i compiti assegnati a seconda delle necessità”, spiegano dall’agenzia per il lavoro.

Gli addetti dovranno occuparsi della pulizia degli stand presenti nei padiglioni e delle aree comuni presenti all’interno del polo fieristico. È richiesta disponibilità a lavorare su turni, autonomia negli spostamenti e Green Pass per accesso al polo fieristico.

Chi fosse interessato può inviare il proprio curriculum a fieramilano@openjob.it