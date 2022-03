Openjobmetis – Vanoli, la partita in diretta dalla Enerxenia Arena

Torna la Serie A di basket con la Openjobmetis Varese che ospita, sul parquet della Enerxenia Arena, la Vanoli Cremona in una sfida tutta lombarda, importante in ottica salvezza. Squadre in campo dalle 17,30 e gara raccontata azione dopo azione dal nostro liveblog sportivo che dedicherà spazio anche al match di pallavolo femminile tra Igor Novara e Unet E-Work Busto (ore 17). Per intervenire si può scrivere nello spazio commenti o usare l’hashtag #direttavn su Twitter o Instagram. Il live è offerto da Confident e da Nicora Azzate; per accedere è sufficiente CLICCARE QUI.