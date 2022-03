Ottantatré i pazienti positivi ricoverati negli ospedali di Circolo e Del Ponte a Varese

Sono sette i letti in meno occupati all’ospedale di Varese da pazienti positivi rispetto alla scorsa settimana.

Questa mattina erano 83 i degenti ricoverati con o per Covid di cui 28 nei reparti per acuti, 13 nei subacuti, 6 in terapia intensiva, 31 in area polispecialistica ( con covid ma in ospedale per altre patologie) oltre a due donne in ostetricia e tre bambini. Tutti i positivi sono accolti all’ospedale di Circolo o al Del Ponte di Varese.

Continua il calo dei ricoveri legata all’emergenza sanitaria ma i numeri sono sempre in altalena: rispetto a ieri si contano 2 degenti in più. Le oscillazioni sono una costante ma la diminuzione è progressiva. Viceversa continua a crescere l’occupazione dei letti in aree negative al Sarà CoV2: attualmente sono circa 800.