Ottima Pro Patria in trasferta: sbancata Fiorenzuola 3 a 0

Continua il buon momento della Pro Patria, che si aggiudica l’ultimo turno infrasettimanale della stagione con sonoro 3 a o rifilato nelle mura amiche del Fiorenzuola. Una doppietta nel primo tempo di Parker, schierato all’ultimo momento per un forfait di Piu, sugellata dal tris calato da Stanzani, consegna ai tigrotti di Busto Arsizio la seconda vittoria consecutiva dopo il 5 a 1 sulla Giana, la prima doppietta di questo campionato.

Con i sei punti conquistati in appena tre giorni adesso la classifica per i biancoblu ha un altro volto e sono ben 7 le squadre le spalle: salita a 35 punti la Pro Patria adesso è a +5 dalla zona playout e soli -2 dalla zona playoff, un miraggio fino a pochi giorni. Ma la salvezza non è ancora raggiunta e i tigrotti devono continuare a lottare per portare in salvo la stagione.

SERVIZIO COMPLETO IN AGGIORNAMENTO