Pagelle Pro Patria: difesa imbattuta per la terza partita consecutiva, Parker ancora decisivo

CAPRILE 6,5: Terza partite consecutiva a porta inviolata. Ci mette del suo nel secondo tempo, prima è aiutato dalla traversa colpita in pieno da Solcia.

SPORTELLI 6,5: Anticipa sempre gli avversari e lavora in sincrono con i compagni di reparto.

BOFFELLI 7: Più Ze Gomez prova a inserirsi in area, più il difensore della Pro Patria mostra in campo chi comanda. L’ex Benfica (B) domato, fino a quando non lasciano campo a Jimenez, che subisce la stessa sorte.

SAPORETTI 6,5: La crescita delle ultime partite è la fotografia della crescita della squadra.

VEZZONI 6,5: Inizio molto propositivo sulla fascia destra, dove più di una volta punta l’uomo ed entra in area vincendo l’1vs1. A vantaggio acquisito freno a meno negli sprint e tanta copertura per impedire al Seregno di riaprire la partita, anche perché Mariani inserisce Signorile, tra i migliori dei brianzoli subentrati.

NICCO 6,5: A tratti particolarmente ispirato, ma impreciso nell’ultimo passaggio. Attento dietro, in avanti si lancia a qualche anarchica scorrazzata.

BERTONI 7+: Più volte mister Sala in queste ultime settimane di marzo ha ripetuto che il diktat della Pro Patria è equilibrio. Lui è l’equilibratore, detta i tempi ai compagni coprendo una fase nevralgica del campo. Se poi insieme a lui ingranano anche le ali e gli attaccanti, ecco che arriva la svolta della stagione.

85′ – FERRI: SV

GALLI 6,5: Non trova il gol ma è senza dubbio uno degli migliori prestazioni stagionali per il numero 3, jolly mancino. Tantissima corsa, da una porta all’altra del campo, questo costa qualche imprecisione perdonata dal numero di chilometri percorsi. Tante scelte giuste per mandare la squadra avanti anziché indietro: assist del 2 a 0 (40 metri rugbistici) compreso.

74′ – FIETTA 6+: Il Seregno prova fino all’ultimo un arrembante per quanto sconclusionato forcing, Sala sostituisce un polmone della squadra con un pompiere che spegne quel che rimane dei dinamitardi dalla miccia inceppata.

PIEROZZI 7: Timbra ancora una volta il cartellino: terzo gol nelle ultime quattro partite, ottava rete stagionale. Un bottino davvero ricco per un giocatore che principalmente agisce sulle corsie. Segna in tutti i modi: di testa, con la botta da fuori e pure in contropiede. Ma questa sera il “pane quotidiano” non gli basta e confezione pure l’assist del’1 a 0. Chapeau (anche a chi l’ha portato a Busto Arsizio).

83′ – PIZZUL: SV.

PIU 6: Sotto la nuova guida tecnica l’ex Empoli aveva giocato tutte ottime partite, risultando spesso il migliore in campo. Al Ferruccio gioca solo un tempo, quello in cui la squadra non trova le misure e la giusta rotta per servirlo, poi quando i tigrotti si sbloccano con due gol in un lampo mister Sala lo fa subito rifiatare in vista di sabato, quando allo Speroni arriverà la Triestina.

46′- STANZANI 6+: Agisce lontano dall’area, e, per quel che può, impensierisce la difesa del Seregno. Anche oggi manda in porta un compagno con un colpo di tacco, sempre più specialità della casa (ma non finalizzata).

PARKER 7: Firma l’1 a 0 con un gol da vero attaccante: sportellate in area e freddezza davanti al portiere, superato con un tocco sotto. Covid e infortuni alle spalle, è ritornato quel bell’attaccante visto in passato a Busto. (in foto il gol nello scatto di Roberta Corradin)

74′ PESENTI 6+: 15′ minuti per sfruttare l’esperienza di un attaccante navigato su un campo difficile. Non si vede tanto in area di rigore ma a centrocampo, dove cerca e prende qualche botta che aiuta a rompere il ritmo gara del Seregno.