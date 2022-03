Il nuovo palazzetto, i dehors gratis fino a giugno e i soldi per i musei civici nel bilancio di Varese

Terzo appuntamento con le commissioni congiunte dedicate al bilancio del comune di Varese, dopo quelle con i servizi educativi e sociali e con i lavori pubblici.

Nella sera del 16 al centro del confronto sul documento economico di Varese c’erano le Attività produttive, la Cultura, le Politiche giovanili e lo Sport.

PROROGATA L’ESENZIONE DEL CANONE PER I DEHORS FINO A GIUGNO

Una prima novità importante è la proroga dell’esenzione del canone unico patrimoniale (la vecchia Cosap), con l’estensione fino a giugno 2022 della gratuità dei dehors per le attività commerciali della città.

Ad annunciare in commissione la conferma della misura è stata Ivana Perusin, vicesindaca e assessore alle attività produttive, che ha spiegato: «L’emergenza sanitaria ha modificato anche il nostro modo di vivere la città, ridisegnando gli spazi urbani e la loro fruizione. Con l’estensione di questa misura diamo un segnale concreto al sostegno di bar, ristoranti e di tutte le attività commerciali che hanno predisposto delle aree esterne di condivisione».

Un altro tema poi sono le tante iniziative di promozione del territorio in programma nei prossimi mesi. Anche in questo senso la vicesindaca ha confermato l’impegno del suo assessorato di sfruttare ogni evento e risorsa per valorizzare il nostro territorio in chiave turistica ma anche commerciale.

VENTI MILIONI DI EURO PER GLI SPAZI CULTURALI, MA PER NATURE URBANE UN ANNO SABBATICO

Per quanto riguarda il settore della cultura, si confermano così le risorse destinate alle associazioni del territorio, con 200 mila euro in favore degli operatori in ambito culturale. Ma più importanti sono i circa 20 milioni stanziati per il miglioramento e la riqualificazione degli spazi culturali cittadini. Una parte di questi saranno impiegati per la realizzazione del nuovo teatro cittadino al Politeama. Oltre un milione di euro verrà impiegato per il miglioramento e potenziamento dei musei civici varesini. Altre risorse sono poi previste per la valorizzazione di Villa Mirabello, Villa Toeplitz e per rendere di nuovo visitabile la Torre civica di piazza Monte Grappa.

Tra le opere finalizzate alla valorizzazione del patrimonio storico culturale cittadino, per le quali l’amministrazione ha ottenuto recentemente risorse attraverso bandi e finanziamenti, spicca poi anche il restauro del Castello di Belforte, con un importo di 5 milioni di euro dal Ministero della Cultura.

«L’amministrazione rinnova l’impegno verso il sistema culturale cittadino – spiega l’assessore alla Cultura Enzo Laforgia – con il sostegno ai Musei civici, attraverso la progettazione di nuovi allestimenti espositivi, e alla storica Stagione musicale, fiore all’occhiello della vita culturale della nostra città. Prosegue poi l’impegno della Biblioteca, diventata un punto di riferimento nella vita culturale cittadina, e la riconferma dello spazio coperto per le iniziative e le manifestazioni nella cornice dei Giardini Estensi. Nature Urbane resta un impegno di questa amministrazione, ma per quest’anno lo sforzo principale si concentrerà sulla individuazione di un direttore artistico per la messa a punto di un progetto culturale: quello che si potrà mettere in campo effettivamente sarà al massimo un assaggio di ciò che il nuovo direttore artistico vorrà mettere in campo».

TRE MILIONI PER IL NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT

Per quanto riguarda lo sport, il primo punto coinvolto è il Palazzetto dello Sport, per cui si prevede un investimento di 3 milioni di euro per la riqualificazione dell’impianto sportivo che insieme al Palaghiaccio, il cui intervento di riqualificazione terminerà tra pochi mesi («Pare che i lavori riescano a concludersi per fine giugno» ha azzardato l’assessore Malerba). È prevista inoltre la riqualificazione delle palestre di quartiere.

Tra le novità c’è la volontà di inserire nei bandi PNRR la realizzazione di un centro polisportivo inclusivo, mentre tra quelli già finanziati il nuovo Polo sportivo all’interno della scuola Don Rimoldi a San Fermo. Altro progetto poi la riqualificazione del terreno di gioco del campo di calcio di Calcinate. «Un altro tema a cui ci dedicheremo oltre alle riqualificazioni degli impianti – insiste l’assessore Malerba – sono l’organizzazione dei grandi eventi sportivi come ad esempio i campionati di canottaggio, ciclismo e di altri sport. Siamo in trattativa per diverse gare, come il jamboree di minibasket: vogliamo portare qui la finale regionale».

LA COMMISSIONE IN STREAMING