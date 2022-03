Parcheggi dell’ospedale Del Ponte, Astuti: “Sta all’Asst con la Regione dare risposte ai lavoratori”

«Sta all’Asst con la Regione dare risposte ai lavoratori». Il capogruppo del Pd in Commissione sanità Samuele Astuti interviene così nella discussione sui parcheggi per gli operatori sanitari dell’ospedale Del Ponte di Varese, che ieri sera ha visto un acceso dibattito in consiglio comunale e la votazione di un ordine del giorno presentato da Lavoriamo per Varese.

«Gli operatori sanitari – afferma Astuti – hanno diritto a pagare una cifra equa, in linea con quella pagata dai colleghi dell’ospedale di Circolo, per il parcheggio. Non è accettabile che debbano sborsare cifre insostenibili per lavorare al servizio della comunità. Il loro lavoro, e i mesi più duri della pandemia lo hanno ancor più evidenziato, è preziosissimo e spetta alle istituzioni garantire loro le migliori condizioni possibili per operare. In caso contrario, vista l’enorme richiesta delle loro professionalità che arriva da più parti, potrebbero scegliere di trasferirsi altrove, il che porterebbe a un grave impoverimento dell’ospedale e un enorme danno per i cittadini».

«In questo quadro – continua Astuti – è fondamentale che l’Asst insieme alla Regione faccia tutto il possibile per rispondere alle loro legittime richieste».