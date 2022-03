Parcheggi liberi per il personale del Del Ponte: Monti scrive al sindaco di Varese

Si torna a parlare dei parcheggi per i dipendenti dell’azienda ospedaliera di Varese. In vista della fine dell’emergenza, dovrebbe concludersi anche la sospensione decisa dall’amministrazione comunale che ha permesso la sosta gratuita ai lavoratori fuori dai maggiori presidi varesini.

Il tema è caldo soprattutto per l’ospedale Del Ponte che non ha un’area di parcheggio autonoma. Il disegno iniziale, che prevedeva la costruzione di una serie di proteggi sotterranei sotto il padiglione Michelangelo, venne accantonata per i costi eccessivi.

Così il tema riemerge ciclicamente. A farsi portavoce è soprattutto il delegato della Fials aziendale Francesco Tucci che ha trovato un alleato nel presidente della commissione Sanità di Regione Lombardia Emanuele Monti. :«A seguito del sopralluogo che ho effettuato all’Ospedale Del Ponte, durante il quale ho avuto modo di incontrare una delegazione del sindacato FIALS, ho scritto al Sindaco Galimberti per chiedergli di prorogare di almeno un anno la sosta gratuita negli spazi blu a ridosso della struttura ospedaliera per il personale dipendente. La mancanza di parcheggi gratuiti per il personale – spiega Emanuele Monti – è un problema che si trascina da anni, ma su cui i dipendenti si aspettano un intervento risolutivo da parte dell’amministrazione comunale. Ho scritto al Sindaco per sollecitare un suo intervento. Ho chiesto che, qualora non ritenga opportuno estendere la gratuità di un anno per tutti i dipendenti, lo faccia almeno per il personale femminile, visti i problemi di sicurezza che caratterizzano l’area, specialmente nelle ore serali e notturne. Auspico in una risposta risolutiva da parte del Sindaco e degli assessori competenti perché mi sembra un’iniziativa di buon senso, a favore di chi lavora quotidianamente per la salute dei varesini» conclude.

Il problema dei parcheggi è sentito dai dipendenti dell’ospedale Del Ponte che chiedono un trattamento analogo a quanti sono impiegati al Circolo dove esiste una convenzione tra la Sette Laghi e il gestore dei posteggi per calmierare il costo mensile dei pass parcheggi.