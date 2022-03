Parco Alto Milanese, l’altalena inclusiva è fuori uso

L’altalena inclusiva del Parco Alto Milanese è fuori uso. La struttura pensata per far giocare i bambini in carrozzina risulta danneggiata perciò la Protezione Civile di Legnano, il cui compito è quello di monitorare l’area verde, l’ha messa in sicurezza. Adesso l’altalena non si può utilizzare.

Dall’ente Parco hanno segnalato che il problema è proprio l’utilizzo improprio di questo gioco: «La nostra altalena inclusiva in Baitina è purtroppo utilizzata spesso in modo improprio nonostante la relativa cartellonistica. Il gioco è ideato per accogliere una carrozzina mentre un utilizzo improprio è causa di manomissioni. Ciò comporta la chiusura del gioco».