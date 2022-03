Pari per il Varese a Sestri Levante, mister Rossi: “Un passo per uscire dalla melma”

Il Varese pareggia 1-1 in casa del Sestri Levante e, pur non ottenendo una vittoria, spezza la serie di sconfitte di fila. Al termine della gara mister Ezio Rossi spiega: «Non è stata una partita bella perché le due squadre avevano paura di perdere. Abbiamo concesso occasioni e creato occasioni, con i gol nati da errori banali. In questo momento per i ragazzi non perdere può essere il primo passo per uscire fuori dalla melma. Il messaggio che ho voluto trasmettere con i cambi alla fine era per vincere e nel finale un paio di occasioni importanti ci sono state».

«Abbiamo fatto la partita che mi aspettavo – prosegue l’allenatore del Varese – dal punto di vista psicologico. Abbiamo visto un Varese più libero e sciolto. Non ho visto cosa hanno fatto le altre squadre, diciamo che è un piccolo passo. La determinazione di vincere non è mai mancata ma era giusto fare autocritica e nell’ultimo periodo non andavamo a 100. Oggi ci sono stati errori ma quella voglia di dare il massimo non è mancata».