Parte da Besano il progetto di Sos Valceresio per l’acquisto di un nuovo mezzo per disabili

Parte da Besano ma si allarga a tutta la valle la campagna SO(S)lidarietà in Rete, un progetto di Alice Millefanti per Sos Valceresio che apre ad una sempre più ampia collaborazione con le altre realtà territoriali, che che possa diventare risorsa e supporto reciproco.

Il progetto prevede anche una raccolta fondi a supporto delle attività dell’associazione, con un obiettivo ambizioso: l’acquisto di un nuovo mezzo per disabili.

«Quando la solidarietà entra in rete si coltivano grandi progetti – dice il presidente di Sos Valceresio Mirko Andreoletti – A seguito dell’aumento delle richieste di servizi e della volontà, sempre più concreta, di ampliare l’area dei trasporti sociali, abbiamo distribuito nei negozi di diversi comuni della valle dei salvadanai per raccogliere fondi per l’acquisto di un nuovo mezzo per il trasporto di persone disabili. Collaboratori e titolari di esercizi commerciali, operando in una rete di solidarietà territoriale, diventano così un tramite tra l’associazione e i cittadini e con il supporto di tutti riusciremo a realizzare il nostro obiettivo».

Sui canali social di Sos Valceresio è presente l’elenco aggiornato degli esercizi che hanno esposto il salvadanaio.

Chi volesse aderire esponendo il salvadanaio nella sua attività commerciale può contattare l’associazione telefonicamente al numero 345 9613822 oppure inviando una mail a coordinamento@sosvalceresio.it