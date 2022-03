I partiti nella sede della Lega di Cassano Magnago dopo l’atto vandalico di inizio marzo

Sabato 26 marzo presso la sede della Lega di Cassano Magnago sono stati accolti tutti i rappresentanti dei gruppi presenti in Consiglio comunale e gli esponenti delle liste in lizza per le prossime elezioni amministrative, per ringraziarli dell’ampia solidarietà ricevuta in seguito all’atto vandalico avvenuto tre settimane fa.

Lo scorso 5 marzo sulla saracinesca della sede della Lega era comparsa la scritta rossa “Non sparate a salve, sparate a Salvini”. La condanna dell’atto ingiurioso era stata unanimemente espressa dai diversi gruppi politici della città, che avevano espresso la propria solidarietà ai rappresentati del carroccio cittadino.