Dopo il passo indietro di Gesualdi, il centrodestra di Ferno si riunisce per le elezioni

A Ferno il centrodestra si ricompatta in vista delle prossime elezioni amministrative: Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia si presenteranno uniti alle urne.

Il commissario di Forza Italia, Giorgio Bertoni comunica che è stato siglato un accordo tra le tre forze politiche: proseguendo nel percorso intrapreso nella precedente tornata elettorale, la compagine ‘Piantanida per Ferno’ che, seppur presente come lista civica vedeva il supporto di Forza Italia e Lega, ha trovato un’intesa anche con Fratelli D’Italia e di altri gruppi politici di matrice centrista. La comunicazione arriva a una settimana dal passo indietro del sindaco Filippo Gesualdi, che ha annunciato di rinunciare alla candidatura per il secondo mandato a causa delle indagini pesanti in corso (è indagato per voto di scambio politico-mafioso).

«Le prossime elezioni vedranno quindi i partiti di centrodestra coesi con realtà socio-culturali presenti sul territorio, nell’ottica di un cambiamento generazionale della compagine politica comunale.

L’intesa è stata favorevolmente accolta dalle segreterie provinciali del centro destra, che vedono nel laboratorio politico fernese un rilancio anche a livello nazionale del sodalizio tra i tre partiti», ha commentato Bertoni.

Quali sono le priorità per la nuova coalizione?«La sicurezza del territorio e una grande attenzione al sociale, con un focus specifico sulle nuove povertà generate dalla pandemia e sulle tematiche giovanili (senza tralasciare il consueto supporto alle fasce più deboli). Il tutto avendo ben presente i problemi contingenti, dalla chiusura dell’Unione alla questione Sap, sino allo sviluppo del territorio».