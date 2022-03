“In Patagonia Controvento”: in sala Montanari a Varese il film di viaggio

“Se ce l’abbiamo fatta noi, tutti possono farlo”. Si presentano con modestia Fernando Galasso e Ferdinando Cortese dopo il viaggio che dal 3 novembre al 20 dicembre 2021 li ha portati nel continente americano lungo il Cile, seguendo la Carretera Austral.

Ma hanno avuto quello non tutti hanno, lo spirito dei veri viaggiatori: uno spirito maturato e reso concreto con l ‘arrivo della pensione, che non ha impedito loro di sognare il viaggio, prepararlo, decidere di partire in tempi di pandemia non ancora definitivamente conclusa, prendersi il tempo necessario per esplorare con lentezza territori di grande bellezza naturalistica non totalmente disabitati.

I due viaggiatori, che hanno raccontato in diretta il loro viaggio sulla loro pagina facebook, dicono di aver imparato non poche cose: sia dal punto di vista tecnico, sia naturalistico, sia riguardo le persone incontrate e da loro descritte. Proprio quei particolari saranno raccontati a margine della presentazione del film sul loro viaggio, intitolato “In Patagonia controvento” che si terrà giovedì 17 alle 18 presso la sala Montanari di Varese.

L’incontro, che è organizzato da Fiab Ciclocittà Varese e patrocinato dal Comune di Varese, vedrà protagonisti innanzitutto i due viaggiatori Fernando Galasso e Ferdinando Cortese, moderati dalla giornalista di Varesenews Stefania Radman e con i saluti introduttivi del presidente Fiab Ciclocittà Leonardo Savelli.

L’ingresso alla serata è libero con green pass e mascherina FFP2.