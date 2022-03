Il Pd di Fagnano attacca il sindaco: “Alle scuole penserà, forse, il Pnrr. Soldi spostati per la colonia”

Il Pd di Fagnano Olona torna alla carica contro l’attuale amministrazione comunale, guidata da Marco Baroffio, e critica le scelte fatte dalla giunta sul Pnrr con l’annuncio della partecipazione ai bandi per la palestra di via Venegoni e il refettorio mensa della scuola Rodari.

Secondo i Dem, però, «dall’Albo Pretorio si scoprono le carte, e che carte! Studiando i documenti resi pubblici ci si accorge che il programma piano lavori dei due bandi sarà per gli anni 2022 e 2023 solo di progettazione e gara, ed i lavori veri e propri inizieranno nel 2024/2025! Solo nel caso del refettorio si specifica la fine lavori 2025, ma sarà privo di cucina interna ed i pasti sebbene consumati su un unico turno saranno sempre veicolati dal plesso Orrù con tutte le difficoltà di mantenimento temperatura».

I democratici sono convinti che la giunta abbia spostato i soldi stanziati anni fa dalla giunta Simonelli per la nuova palestra, verso il progetto di recupero della colonia elioterapica, ritardando ulteriormente un intervento atteso da molti anni: « Si legge, altresì, che la Giunta ha stanziato € 949.000,00 per il recupero della colonia elioterapica, ecco dove era finito lo stanziamento “Amministrazione Simonelli” per la palestra! Semplicemente è stato spostato rinunciando ad una palestra operativa già per il 2023».

La sezione locale del Pd sottolinea che «l’accoglimento del finanziamento non è affatto scontato, posto che il 40% dei fondi sono destinati al mezzogiorno, quindi se non andrà come previsto i soldi per la palestra e per il refettorio non ci saranno. Nel video comunicato settimanale il Sindaco dice si faranno comunque, ma qual è il piano B? si dovranno mettere in conto altre lungaggini?» – si chiedono.

«Perché si illudono i fagnanesi con messaggi sibillini, (passateci il termine) “approfittando” della normale poca conoscenza da parte della maggior parte dei cittadini delle dinamiche amministrative? Perché l’amministrazione deve spendere fino al 2025 (forse) altri € 200.000,00 (totale di 4 anni) per il trasporto degli studenti Fermi verso la palestra di Via De Amicis? Perché i bambini della scuola Rodari non avranno ancora il pasto cucinato sul posto?»

E concludono: «Il tanto acclamato Cinema Apollo già è stato depennato in data 04.10.2021 prima illusione caduta, ora rimane il filo del funambolo per due interventi urgenti e solo la certezza di una colonia elioterapica ripristinata e l’aumento dei costi alle famiglie. La Giunta parla di lungimiranza degli interventi, talmente futura che si fa fatica a vederli. Chiediamo delle risposte non tanto a noi ma a chi si è illuso dei proclami fatti».

Canzonatoria la risposta via Facebook del sindaco con un post che mostra un’immagine di paperino sdraiato su un’amaca: «Sono giornate dall’atmosfera pesante, sicuramente frenetiche e allo stesso tempo complicate. Per fortuna che la segreteria del partito democratico di Fagnano, ha sfornato il suo articolo settimanale. Trovo questi momenti rilassanti, ironici e allo stesso modo stimolanti. Il vostro continuare a criticare, non fa altro che spronarmi a fare sempre di più. Tempo al tempo, non ho promesso miracoli e nemmeno soluzioni rapide, ho promesso lavoro e dedizione e questo sto facendo. Alla prossima!»