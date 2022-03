Il Pd raccoglie firme per la campagna SOS medici di base 

Prosegue questo fine settimana in tutte le province la mobilitazione del PD Lombardo SOS medici di base. Una raccolta firme per chiedere alla Regione di garantire una sanità territoriale adeguata alle esigenze della popolazione.

«In tutta la regione oltre 500mila lombardi rischiano di rimanere senza Medici di Base e Pediatri di libera scelta, con estremo disagio di tutta la cittadinanza ed in particolare delle fasce più fragili» spiega il segretario regionale Vinicio Peluffo. «Basti considerare i numeri per capire: i medici di base in Lombardia sono 5.850, con 1.166 posti vacanti, destinati ad aumentare: dal 2021 gli ambiti carenti sono cresciuti di 200 unità e un quarto dei medici di base in servizio è prossimo alla pensione. Situazione analoga è quella dei pediatri di libera scelta che oggi sono circa 1.200. Tra medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, in quindici anni hanno lasciato in 9.500 e non tutti sono andati in pensione, il 60% ha cambiato lavoro o ruolo. Oggi, nonostante l’aumento del numero di pazienti consentiti per un singolo medico, decine di migliaia di lombardi sono senza un medico di riferimento e in 500mila rischiano di rimanere senza».

«Certo le ricadute della pandemia hanno aggravato il quadro – dichiara Peluffo – ma a pesare sono anche le profonde carenze in relazione all’efficienza organizzativa e alle risorse dedicate nella nostra Regione alla medicina territoriale. E la Lega che governa da vent’anni è la principale imputata di questo disagio. Come PD abbiamo presentato un pacchetto di proposte che vogliamo far conoscere ai lombardi. Anche per chiedere loro di aiutarci a cambiare segno alla Regione alle prossime elezioni».

