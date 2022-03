Per la Festa della Donna una camminata notturna al Parco del Ticino

In occasione della Festa della Donna, Ossolalpine ha organizzato per l’8 marzo una camminata in notturna sulle colline del Parco del Ticino. A chiudere la serata, dopo la camminata, ci si riunirà per un momento conviviale con brindisi.

La camminata percorrerà il Sentiero europeo E1 e un tratto del Sentiero delle meraviglie nascoste. Il tragitto si snoda lungo sentieri facili e carrarecce per un dislivello totale di 200 metri, è quindi adatto anche a persone senza particolare preparazione fisica. Il ritrovo sarà alle 18.45 in piazza a Mercallo. L’attrezzatura necessaria comprende abbigliamento per escursionismo semplice e una lampada frontale. I bastoncini da nordic walking saranno invece forniti da Ossolalpine. Il ritorno è previsto per le 22.00-22.30.

Il costo per partecipare è di 20 euro a persona con almeno 8 partecipanti e comprende guida, istruttore, assicurazione e brindisi finale. Le prenotazioni sono aperte fino al 5 marzo via mail all’indirizzo ossolalpine@gmail.com o per telefono al numero 334 7689298