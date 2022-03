Perché sottoscrivere una polizza infortuni? Lo abbiamo chiesto ai consulenti Suriano Assicurazioni Varese

Troppo spesso sentiamo parlare di incidenti sul posto di lavoro. Situazioni che possono causare un danno temporaneo o permanente alla persona coinvolta, che si trova a dover affrontare cure costose per rimettersi in salute. Oppure sentiamo di infortuni occorsi a persone che nel tempo libero hanno fatto un’escursione al Campo dei Fiori; o ancora il banale incidente domestico per cui nel cambiare la lampadina in cucina, si cade dalla scala e ci si procura una lesione.

I consulenti di Suriano Assicurazioni Varese ci hanno spiegato perché, quando ci si trova ad affrontare una di queste situazioni, è fondamentale avere sottoscritto una polizza infortuni.

La prima domanda che ci dobbiamo porre è: “Perché dovrei sottoscrivere una polizza infortuni? A cosa mi serve?”.

La prima considerazione da fare è che tutti partono dal presupposto che lo Stato si prenda cura della persona, sempre e comunque, in caso di infortunio, lieve o grave, invalidante o meno, avvenuto sul posto di lavoro oppure no. E’ importante, però, sottolineare che l’indennizzo da parte di enti pubblici non è automatico e potrebbe comunque non essere immediato. Inoltre, le coperture pubbliche riguardano spesso solo i lavoratori dipendenti e non i liberi professionisti o gli imprenditori.

Quando la salute è compromessa le necessità aumentano, perché a volte le cose più semplici diventano difficili. In caso di infortunio potrebbe quindi essere necessario sostenere delle spese importanti in tempi brevi per acquistare una macchina adeguata, ristrutturare la casa, abbattere barriere architettoniche.

Trasferire il rischio su un’assicurazione vuol dire anche ricevere un indennizzo subito dopo l’accertamento del grado di invalidità.

Da Suriano Assicurazioni quando si parla di polizza infortuni, si parte sempre dalla definizione di cosa è un infortunio. Un infortunio è un evento dovuto a causa fortuita, esterna e violenta, che produce lesioni, alterazioni o guasti anatomici a una qualsiasi parte del corpo, con esclusione delle alterazioni psichiche, obiettivamente constatabili ed accertabili quindi medicalmente, anche se materialmente non rilevabili, che hanno come conseguenza la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

L’infortunio è quindi un evento accidentale che può avvenire in ambito lavorativo, domestico, ludico, da circolazione e le polizze assicurative coprono tutte queste casistiche, mentre l’INAIL per esempio copre solo la casistica dell’infortunio sul lavoro.

Mettiamo il caso di farci male sciando una domenica. Senza una polizza infortuni non abbiamo diritto a indennizzo da parte dell’INAIL, essendo l’evento accaduto nel tempo libero; una condizione spiacevole per tutti e ancora di più, per esempio, per i titolari di partita IVA, che possono trovarsi costretti a restare senza lavorare per diversi giorni.

O ancora prendiamo l’esempio di una persona che lavora da sola e che se si rompe un braccio, si trova di fronte a inabilità temporanea dal lavoro. Questa stessa persona si trova di fronte a un bivio: chiudere per il tempo necessario o assumere qualcuno che porti avanti il lavoro al suo posto, con tutti i relativi costi. Avere una polizza infortuni consente alla persona di avere un indennizzo che la aiuta anche a coprire, almeno parzialmente, i costi di una chiusura o di un collaboratore.

Di fronte a tutti questi elementi, si capisce subito quanto possa essere importante sottoscrivere una polizza infortuni. Ci consente di ricevere un indennizzo anche in caso di banale caduta domestica o di infortunio dei nostri figli durante un’attività sportiva o ludica e/o, a seconda della polizza sottoscritta, di ricevere una rendita vitalizia in caso di invalidità importanti.

È importante quindi scegliere una polizza infortuni adeguata alle proprie esigenze, per garantirsi le cure migliori e recuperare il prima possibile e tornare alla vita che si conduceva prima dell’evento dannoso.

