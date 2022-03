Perché sono stati tagliati i “boschetti” agli svincoli dell’autostrada A8 tra Gallarate e Varese

«Ma perché hanno tagliato tutti gli alberi sull’autostrada?». Ce l’hanno chiesto in tanti, in queste settimane, dopo aver visto i lavori di taglio degli alberi che hanno raso al suolo i “boschetti” cresciuti dentro alle corsie degli svincoli dell’A8 tra Gallarate e Varese.

Abbiamo cercato di ricostruire come si è arrivati a questa decisione e quali sono le ragioni, da ricondurre – come ci era già stato prospettato informalmente – a motivi di sicurezza stradale.

Il colpo d’occhio sugli svincoli oggi è notevole, in negativo, visto che dove c’erano boschetti ora c’è quasi un deserto, dopo i lavori che erano stati annunciati da Autostrade per l’Italia nell’imminenza (venivano comunicati perché gli svincoli erano chiusi in orario diurno).

Quali che siano le ragioni, c’è almeno una (mezza) buona notizia, vale a dire che Autostrade per l’Italia ha comunque già previsto il rimboschimento delle aree: gli alberi abbattuti verranno sostituiti con nuove alberature autoctone.

Le ragioni di sicurezza per il taglio degli alberi

L’intervento ha radici in una segnalazione di qualche anno fa: con due note, prima il 9 agosto e poi 23 ottobre 2018, la Prefettura di Varese aveva chiesto a Comuni, autostrade e diversi comandi di Polizia Locale la rimozione degli alberi per le ragioni di sicurezza che dicevamo.

Quali, in particolare? In generale si fa riferimento a due punti in particolare: il rischio di una caduta verso le corsie di transito delle auto da un lato, dall’altro il fatto che gli alberi costituiscono un ostacolo visivo: percorrendo le strette curve degli svincoli la visibilità in presenza di alberi risultava ridotta, in caso di incidente si rischia che un veicolo si trovi di fronte altri mezzi fermi.

La visibilità è anche un elemento definito sulla base del Codice della Strada, sulla base degli articoli 16,17, 18 (va detto le stesse norme sono da tempo anche oggetto di contestazioni da parte di associazioni ambientaliste e di cura del paesaggio).

Come si è arrivati al taglio

Torniamo al caso specifico dell’A8.

Dopo una successiva nota del 27 marzo 2020, la società Autostrade si era resa disponibile a procedere ai tagli eventualmente anche su aree di altra proprietà e non in concessione al gestore autostradale.

Percorso lungo, dunque, entrato solo di recente nella fase dei lavori: tra ottobre 2021 e marzo 2022 sono iniziate le operazioni di taglio sugli svincoli di Cavaria (che in realtà è in territorio del Comune di Jerago con Orago), Solbiate Arno (a Solbiate a ridosso anche del territorio di Albizzate) e Castronno.

A velocizzare l’attuazione del piano – spiegano da Autostrade – è poi intervenuto anche l’episodio di un albero caduto ad Albizzate in prossimità dell’A8 a inizio 2022, a seguito del quale era stato interessato anche il Comune.

Verranno piantati nuovi alberi

Nel corso delle operazioni, secondo Autostrade, è emerso anche che alcuni alberi erano malati e dunque maggiormente pericolosi, in alcune delle zone.

E adesso? Autostrade garantisce che si procederà con la ripiantumazione delle aree, con nuovi alberi, con scelta di essenze autoctone. Augurandosi che i nuovi alberi arrivino presto e che sia curata la risistemazione complessiva delle aree.