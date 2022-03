Perdita idrica a Valle Olona di Varese, venerdì i lavori di riparazione

Al fine di provvedere alla riparazione di una perdita idrica sulla rete del Comune di Varese, dalle ore 8 di domani, venerdì 18, si renderà necessario intervenire lungo via Bruno Jamoretti. L’attività che potrebbe comportare la sospensione dell’erogazione idrica o possibili riduzioni delle portate e delle pressioni di esercizio presso le utenze delle vie di seguito elencate, ricomprese nel quartiere Valle Olona di Varese:

Via Bruno Jamoretti

Via Renè Vanetti

Via Merano

Via Peschiera (da via Dalmazia sino alla rotatoria SS342)

Via Brennero

Via Aquileia

Via Mori

Via Monte Baldo

Via Torbole

Via Val di Non

Via Belmonte

Via Dolomiti

Via Monte Lema

Via Monte Paglione

Via Colombee

Via Nervesa della Battaglia

Via VIII Marzo

Via M. Bresciani

Le opere, salvo complicazioni in corso di esecuzione, saranno completate entro le ore 17.