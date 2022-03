Petraglia (Ugl): “La cosa migliore per i lavoratori della Vcv era sedersi a quel tavolo”

«La cosa migliore che poteva fare la Fisascat Cisl era sedersi a quel tavolo e condividere la proposta per i lavoratori della Vcv, magari migliorandola». A parlare, senza toni polemici, è Fabio Petraglia dell’Ugl Milano che interviene dopo la pesante lettera inviata al sindacato dai lavoratori della Vcv (Vigilanza città di Varese) in seguito alla cessione del ramo d’azienda valori alla Mondialpol di Como. «Non abbiamo fatto altro che seguire l’iter stabilito dalla legge – conclude Petraglia – In queste situazioni la cosa migliore per rappresentare i lavoratori è sedersi al tavolo delle trattative per spuntare le migliori condizioni per il passaggio dei dipendenti alla nuova azienda».