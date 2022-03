In piazza contro la Guerra e chi vuole aiutare la guerra a Varese

La rete”Varese senza Frontiere“, che riunisce diverse associazioni come “Abbasso la guerra”, Action Aid, Comitato varesino per la Palestina, Controvento, Emergency, associazione Italia-Cuba, nAzione Umana, sanità di frontiera, Ti.Va., Sharazade, Ubuntu, Un’altra storia, Unione degli Studenti. ha organizzato un presidio per chiedere la cessazione immediata della partecipazione dell’Italia, dell’UE e della NATO al conflitto che sta travolgendo il confine fra Russia e Ucraina.

«Siamo contro questa guerra e ogni forma di conflitto armato. La manifestazione è per denunciare il governo Russo e le atrocità che sta commettendo e la NATO, che ha avuto e tuttora sta avendo grosse responsabilità all’interno di questo conflitto. Vogliamo l’immediata cessazione di ogni forma di partecipazione al conflitto da parte dell’Italia tramite invio di truppe e armi al fronte: questo non fa che prolungare il conflitto e creare più morti» hanno detto durante il presidio, che ha avuto inizio alle 15 in piazza Monte Grappa.

«Denunciamo anche i partiti e le organizzazioni che stanno facendo molta propaganda per il coinvolgimento in questo conflitto – hanno continuato- Non è accettabile che le vite delle popolazioni siano sottoposte agli interessi economici delle élites economiche e dei grandi stati con mire imperialistiche. Il governo Italiano in questo momento sta gettando benzina sul fuoco di una guerra per la conquista di risorse naturali e che favorisce solo i produttori di armamenti. Vogliamo che l’Italia e l’Unione Europea si impegnino attivamente per vie diplomatiche per diminuire il più possibile le tensioni. Vogliamo anche un’apertura delle frontiere per l’accoglienza dei profughi, non solo Russi e Ucraini ma di ogni paese, con aiuti umanitari reali per le vittime della guerra».