Piazze, palazzi ed edifici storici: progetti per 199milioni per la rigenerazione urbana

Anche sul Varesotto “piovono” milioni di euro dal bando per la Rigenerazione urbana di Regione Lombardia: sono 48 i Comuni della provincia di Varese che ricevono quote di cofinanziamento (o a volte di finanziamento totale) per diversi interventi. Complessivamente le risorse stanziate in tutta la Lombardia sono pari a 199 milioni di euro.

È coinvolto un terzo dei Comuni della provincia e quindi c’è una grande varietà: ci sono tutte le città maggiori (tranne Busto Arsizio), ci sono villaggi di montagna come Curiglia con Monteviasco, ci sono piccoli paesi come Brissago Valtravaglia o Taino e ci sono cittadine popolose come Somma Lombardo o Cassano Magnago. O ancora centri con valore anche turistico come Sesto Calende o Lavena Ponte Tresa.

Anche gli interventi sono molto diversificati: in alcuni casi si parla di interventi ampi su piazze e centri storici, in altri casi di nuovi spazi urbani (un esempio? La “grande piazza lineare sull’Olona” a Castellanza), in altri il recupero di edifici storici già di proprietà pubblica (come Palazzo Fagnani Clerici a Gerenzano) o acquisiti di recente (come il complesso di Cascina Martignoni a Buguggiate).

Qui sotto l’elenco completo dei Comuni, con i link a diversi progetti già presentati. Le cifre indicano il finanziamento effettivamente ottenuto e il costo complessivo dell’opera. In alcuni casi il finanziamento regionale copre l’interezza dell’opera. In alcuni casi i Comuni hanno presentato una pluralità di proposte (qui, ad esempio) e dovranno a quel punto definire quale intervento puntuale avviare.

Tutti i progetti rigenerazione urbana Pnrr in provincia di Varese

ARSAGO SEPRIO 500mila su 910mila di valore complessivo del progetto

AZZATE 319.968 su 666.600

BESNATE 270mila su 560mila

BESOZZO 500mila su 700mila

BIANDRONNO 435mila su 495

BRENTA 500 mila su 555mila

BRISSAGO VALTRAVAGLIA 425mila su 475mila

BRUNELLO 383.180 euro su 550.000

BUGUGGIATE 405.303 su 1.320.000

CAIRATE 500mila su 570mila

CARNAGO 169mila su 251.500

CARONNO VARESINO 490mila su 700mila

CASSANO MAGNAGO 382.500 su 450mila, qui l’articolo

CASSANO VALCUVIA 300mila intera cifra

CASTELLANZA 495.500 su 520mila euro, qui l’articolo

CASTELSEPRIO 329.860 su 528mila

CASTRONNO 500mila su 570mila

CAVARIA 498.536,91 intera cifra

CAZZAGO BRABBIA 300mila intera cifra

COMERIO 400mila su 500mila, qui l’articolo

CUGLIATE FABIASCO 100mila su 150mila

CURIGLIA CON MONTEVIASCO 400mila su 400mila

CUVEGLIO 500mila su 800mila, qui l’articolo

FAGNANO OLONA 500mila per cifra complessiva 949mila

FERNO 427.460 su 1,474 mln piazza Dante-via Roma

GALLARATE 500mila su 780mila

GERENZANO 220mila su 220mila, qui l’articolo

GOLASECCA 435mial su 473mila

GORLA MAGGIORE 240mila euro su 481.577

GORNATE OLONA 500mila su 550mila

INARZO 500mila su 550mila

ISPRA 500mila su 580mila

LAVENA PONTE TRESA 171mila su 248mila, qui l’articolo

LAVENO MOMBELLO 500mila intera cifra

LONATE POZZOLO 500mila euro su 3,1 milioni, qui l’articolo

MORNAGO 252mila su 517mila, qui l’articolo

MORAZZONE 500mila

SESTO CALENDE 500 mila su 1,1 milioni

SOLBIATE OL 416mila su 1,1 milioni

SOMMA LOMBARDO 278.525 su 574.279,70

SARONNO 500mila su 562mila, qui l’articolo

TAINO 500mila su 666.700

TRADATE 500mila su 1,5 milioni

TRAVEDONA MONATE 500mila su 605mila

TRONZANO 290.175,50 su 400mila

VARESE 455mila su 500mila

VIZZOLA TICINO 500mila su 514.350