A piedi o in bicicletta, una gita con Alfa sul Lago di Varese

Sabato 26 marzo, una gita sul lago di Varese, a piedi o in bicicletta. E poi tutti a godersi lo spettacolo “Acqua, fuoco, terra, aria”, adatto a più piccini, ma che piacerà anche ai grandi.

E’ l’appuntamento inaugurale, de “l’Acqua si AMO noi”, il progetto voluto da Alfa Srl, gestore del servizio idrico integrato in provincia di Varese, e realizzato in collaborazione con Legambiente e il partenariato di Green School e WWF Varese- Insubria, oltre che, per questo evento, anche del Comune di Gavirate, della LIPU, della FIAB e della la Pro Loco di Gavirate.

L’evento è completamente gratuito, ma per partecipare è necessaria l’iscrizione al seguente link del sito di Alfa Varese.In caso di maltempo la camminata sarà annullata, ma lo spettacolo si terrà ugualmente, anticipato alle ore 14.30, in un luogo al coperto. «La scelta di avviare il progetto partendo dal lago di Varese non è casuale – dice il presidente di Alfa Paolo Mazzucchelli – perché in questi anni il bacino è stato al centro di importanti progetti, tuttora in fase d’attuazione, che la collaborazione tra enti locali, istituzioni e associazioni ha permesso di avviare e che sono finalizzati al suo completo recupero ambientale».

“L’acqua siAMO noi” è un progetto di valorizzazione e tutela delle acque articolato su più anni e che coinvolgerà cittadini, scuole, associazioni e istituzioni con l’obiettivo di promuovere il nostro territorio, con particolare attenzione alla tutela e al ruolo dei suoi corsi d’acqua, educare sul tema della sostenibilità ambientale, diffondere una vera e propria “cultura dell’acqua” (perché bere l’acqua del rubinetto fa bene a noi e all’ambiente!) e infine attivare un network di cittadini, associazioni e istituzioni per fare rete virtuosa in provincia di Varese.

Per parlare della risorsa idrica come valore territoriale, culturale e paesaggistico della provincia di Varese, inoltre, ogni settimana Alfa proporrà un nuovo itinerario a piedi o in bicicletta in provincia di Varese alla scoperta delle “Vie dell’acqua” e non solo… Il progetto completo a questo link .

Si comincia dunque a Gavirate, sabato prossimo 26 marzo con ritrovo alle ore 14.30. Due le possibilità di partecipare: a piedi, con un percorso dal Lido di Gavirate al lungolago di Biandronno (e ritorno); oppure in bicicletta, per spingersi, sempre partendo dal Lido di Gavirate, all’Oasi LIPU della Palude Brabbia dove ci sarà una visita guidata (anch’essa gratuita) al prezioso gioiello naturalistico e fare poi ritorno al punto di partenza. Qui, alle 17, ci sarà lo spettacolo teatrale presentato da Progetto Zattera.