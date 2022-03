A piedi in Spagna, Christian è sparito e lo cerca la polizia cantonale

Dal 24 febbraio non si hanno più notizie di Christian Coppola, cittadino italiano domiciliato a Stabio, in Canton Ticino. Lo rende noto la polizia cantonale.

Il ragazzo, poco più che trentenne (nato il 15.08.1994) era partito nell’estate del 2021 per un viaggio senza meta tra l’Italia e la Spagna.



Connotati: carnagione bianca, corporatura snella, 190 cm, occhi castani, capelli castani scuri lisci corti, barba, si esprime in italiano, spagnolo e inglese, aveva con se uno zaino di colore blue e una tenda da campeggio di colore arancione.

Descrizione: dava sue notizie regolarmente fino al 24.02.2022.

In caso di informazioni contattare la polizia cantonale allo 0848 25 55 55