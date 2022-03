In pista a Oggiona per la finale del campionato nazionale Libertas

Campionato nazionale di pattinaggio Libertas, in pista più di 170 atleti provenienti da tutta Italia al palaghiaccio Ice Emotion per la finale.

La società di Oggiona con Santo Stefano continua ad investire per portare il sogno del pattinaggio ad un pubblico sempre più ampio e chiude domenica 20 marzo il campionato nazionale Libertas che ha portato molte soddisfazioni: «Il pattinaggio è uno sport meraviglioso che ha un grande seguito anche in prima serata incantando milioni di persone. La particolarità del pattinaggio è che viene amato non solo da chi lo pratica ma anche tanti appassionati tra i non praticanti. Molte persone infatti hanno ammirato le atletiche evoluzioni dei grandi campioni negli spettacoli e alle Olimpiadi.. Purtroppo la disponibilità del ghiaccio è limitata e per questo per molti bambini e ragazzi il pattinaggio rimarrà un sogno nel cassetto. Ma Ice Emotion, assieme a tutte le società che compongono la lega ghiaccio della Libertas, si impegna da oramai 10 anni a far sì che questo sogno possa avverarsi, promuovendo l’attività sportiva sul ghiaccio anche in quelle aree sprovviste della pista con misure olimpiche», commenta Federico Finazzi, direttore sportivo e presidente provinciale Libertas.

Tante le novità di domenica 20 marzo: la finale sarà trasmessa in streaming in diretta dal Palaghiaccio di Oggiona con Santo Stefano sul canale Idealweb tv (il link per vedere le atlete in gara: https://m.youtube.com/results?search_query=idealweb.tv+live).

Ci sarà anche il servizio fotografico del fotografo ufficiale Lorenzo Gorini che riprenderà la giornata di gara nei momenti più emozionanti, in pista e a bordo pista. Novità anche sul fronte marketing, con alcune aziende varesine che con grande entusiasmo si sono avvicinate al mondo del pattinaggio, sposando il progetto sportivo di Ice Emotion: sono Mera & Longhi srl, storica azienda Varesina che sin dal lontano 1896 riesce ad innovare ed innovarsi riuscendo ad essere leader nel dolce campo della produzione di caramelle; Assokappa negozio di magia e cartomagia oltre che shop online, come il pattinaggio sa incantare giovani e meno giovani; Apollo 11 che porterà un Brindisi in rosa dedicato ai giudici, ai volontari e allo staff organizzativo.