Il Pnrr premia Cassano Magnago: 383mila euro per il recupero di Casa Sommaruga

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del Pd di Cassano Magnago (forza di minoranza) sul bando di Rigenerazione urbana finanziato da fondi europei Pnrr distribuiti da Regione Lombardia (qui trovate tutti i Comuni interessati)

Finalmente una bella notizia per Cassano Magnago!

Vi ricordate la nostra proposta di inserire il recupero della Casa Sommaruga nei progetti di Rigenerazione Urbana?

Il 22 febbraio del 2021 con nota ufficiale segnaliamo l’edificio di via Buttafava di proprietà del Comune come area potenziale per un intervento importante di ristrutturazione strutturale ed architettonica al fine di renderlo fruibile per creare alloggi e spazi sociali da gestire con l’assessorato ai servizi sociali ed associazioni.

Oggi, a distanza di un anno, siamo lieti di apprendere da Regione Lombardia che il progetto che prevede il recupero dello stabile ormai da tempo abbandonato nel centro storico è stato ammesso nella graduatoria di merito con un punteggio di 70 pt. che permette al Comune di Cassano Magnago di ricevere ben 382.500 € su 450.000 € del progetto totale.

E’ il primo passo verso il recupero del centro storico, Casa Sommaruga potrà rappresentare una rinascita contro il degrado che in questi anni ha caratterizzato San Giulio.

È una vittoria per tutta Cassano Magnago!

La prossima amministrazione comunale avrà il compito di realizzare questa importante opera che rappresenta l’inizio di un nuovo percorso su cui noi crediamo fortemente.

Cassano Magnago ha bisogno di essere rilanciata cogliendo tutte le opportunità possibili.

Noi continueremo anche nei prossimi anni a ricercare le migliori soluzioni possibili per rilanciare la città.

I consiglieri comunali

Tommaso Police e Gemma Tagliabue