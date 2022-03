Da Porto Ceresio a Besano: pronto il primo tratto della ciclopedonale della Valceresio

Sarà inaugurato venerdì 1° aprile il primo tratto della pista ciclopedonale della Valceresio, un intervento che rientra nell’ambito del progetto Varese#doyoubike.

Si tratta di pochi chilometri nel territorio compreso tra Porto Ceresio e Besano, ma è una tappa storica verso la realizzazione di un percorso che coinvolgerà buona parte dei comuni della Valceresio fino a Induno Olona, dove il tracciato si congiungerà con la ciclopedonale della Valganna e in futuro con nuovi tracciati verso Varese.

«La Comunità montana, insieme ai Comuni del proprio territorio, alla Camera di commercio ed alla Provincia di Varese, è impegnata in un’azione amministrativa volta al potenziamento e alla valorizzazione della rete cicloturistica provinciale, in adesione al progetto Varese#doyoubike, promosso dalla Camera di Commercio – spiega Paolo Sartorio, presidente della Comunità montana del Piambello – L’inaugurazione del tratto di pista ciclopedonale recentemente realizzato sul territorio dei Comuni di Porto Ceresio e Besano sarà anche l’occasione per presentare i progetti immediatamente collegati al tratto già realizzato».

L’inaugurazione si terrà alle 11, con ritrovo al campo da calcio “Carlo Maffei” di Porto Ceresio, in via del Sole e prevede una breve passeggiata lungo il nuovo percorso.