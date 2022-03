Porto Ceresio è il palcoscenico di tre spettacoli per Piambello dal vivo

Domenica 3 aprile tre spettacoli itineranti gratuiti animeranno strade e spiaggette con due spettacoli per bambini e una rappresentazione per adulti

Dopo l’evento di questa domenica 27 marzo che ha visto più di 200 persone girare per il comune di Brusimpiano, prosegue domenica 3 aprile la seconda parte di Piambello dal vivo è territorio con tre spettacoli itineranti tra spiagge e vicoli di Porto Ceresio.

Il primo spettacolo è di mattina alle 11 per gli spettatori più piccoli (dai 3 anni) con “E da quel giorno”.

Il secondo, nel pomeriggio alle ore 15, è per tutte le famiglie con “Il lupo ed i sette capretti” (bambini dai 6 anni).

Infine, alle ore 17, un racconto dedicato ad un pubblico più adulto intitolato “12 minuti”.

Tutti gli spettacoli saranno itineranti (con ritrovo in piazza Sant’Ambrogio) tra le vie, le piazze e le spiaggette del comune di Porto Ceresio dove il pubblico è coinvolto in modo immersivo, grazie a cuffie wi-fi che permetteranno di ascoltare le voci degli attori e i rumori della natura.

Per raggiungere il luogo dello spettacolo gli spettatori dovranno affrontare una breve passeggiata, che sarà molto di più di un semplice percorso nel bosco. “L’obiettivo è rendere l’esperienza ancora più speciale e al tempo stesso rispettare i suoni della natura – spiegano i promotori di Intrecci teatrali – Sarà una sorta di “silent show”, come già avviene normalmente con la silent disco.

La partecipazione a ogni spettacolo è gratuita, con possibilità di libere offerte, ma i posti saranno limitati (45/50 per ogni rappresentazione) ed è quindi indispensabile la prenotazione a questo link.

La giornata è coordinata da Intrecci Teatrali in collaborazione con il comune di Porto Ceresio, la Comunità Montana del Piambello e con il sostegno di Fondazione Comunitaria del Varesotto.

Per maggiori informazioni scrivere a intrecciteatrali@gmail.com oppure 331 3193531

Piambello dal vivo è territorio riprende il progetto Piambello dal Vivo e, girovagando nei comuni della Comunità Montana del Piambello, ne farà scoprire il suo territorio. Un territorio che diventa palcoscenico di nuove storie e si scopre al suo pubblico.