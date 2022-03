Una positività nel gruppo, salta l’omaggio a Zucchero a Gallarate

Salta lo spettacolo Live omaggio a Zucchero a Gallarate: il Teatro Condominio ha infatti comunicato la cancellazione a causa di «un caso di positività, forse preso in tournée, fra il personale del gruppo». Il concerto era previsto per sabato 26 marzo.

È invece confermata la data del 2 aprile, il concerto tributo a Renato Zero, con i “Pianeta Zero”, riconosciuti Nr. 1 in Italia fra le miriadi di Tribute Band in circolazione dedicate all’artista.

I Pianeta Zero, già all’attivo di un tour di successo fra le regioni d’Italia, è un gruppo fondato da Federico Cammarata (voce), da sempre con una grande passione per l’arte e la musica. Insieme ai componenti della Band (Enrico Chicco Angeloni-batteria, Oliviero Cini-piano e tastiera, Oliviero Cini (piano e tastiere), Valerio Dentone (basso), Emiliano Mammini (chitarra), offre ogni volta uno spettacolo unico che riesce a trascinare il pubblico in applausi e cori a scena aperta.